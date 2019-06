Na slovenskih cestah znova večji zastoji

Vremenske razmere so povzročile težave tudi na slovenskih cestah. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo goro proti Ljubljani. Na primorski in gorenjski avtocesti so zastoji, prav tako pa so čakalne dobe na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper

A1, Ljubljana - Koper, pred priključkom Brezovica v smeri Kopra gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 200 m. G2-111, Izola - Strunjan

G2-111, Izola - Strunjan, gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 800 m. A1-E70, Ljubljana - juž. obvoznica

A1, Ljubljana - južna obvoznica, na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici gost promet z zastoji. V dolžini 700 m. A1-E61, E70, Koper - Ljubljana

A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Vrhnika in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane je območje zastojev v dolžini 4 km in 300 m. A1-E61, E70, Koper - Ljubljana

A1, Koper - Ljubljana, med predorom Kastelec in priključkom Divača v smeri Ljubljane je območje zastojev v dolžini 6 km. A2-E61, Ljubljana - zah. obvoznica

A2, Ljubljana - zahodna obvoznica, med razcepom Koseze in razcepom Kozarje v smeri Kozarij je območje zastojev v dolžini 3 km in 200 m. A2-E61, Karavanke - Ljubljana

A2, Karavanke - Ljubljana, med predorom Šentvid in razcepom Koseze v smeri Kosez, gost promet z zastoji. V dolžini 900 m. A1-E61, E70, Koper - Ljubljana

A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Vrhnika in priključkom Brezovica v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 300 m. A1-E57, Ljubljana - Maribor

A1, Ljubljana - Maribor, med cestninsko postajo Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 600 m. G1-6, Ilirska Bistrica - Jelšane

G1-6, Dolenje pri Jelšanah - MP Jelšane, gost promet z zastoji. G1-11, Koper - Dragonja

G1-11, Šmarje - Koper, gost promet z zastoji. A2-E70, Obrežje - Ljubljana

A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Višnja Gora in priključkom Grosuplje - vzhod v smeri Ljubljane je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. A1-E61, E70, Koper - Ljubljana

A1, Koper - Ljubljana, med priključkom Kastelec in priključkom Kozina v smeri Ljubljane je gost promet z daljšimi zastoji. A2-E61, Ljubljana - Karavanke

A2, Ljubljana - Karavanke, pred predorom Karavanke v smeri Karavank, Avstrije gost promet z zastoji. V dolžini 3 km. G1-1, Radlje - Brezno

G1-1, Dravograd - Maribor, oviran promet zaradi 41. kolesarskega maratona okoli Pohorja do 15. ure. Danes so možne močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, lahko tudi točo, zato na Prometno-informacijskem centru voznikom svetujejo, naj prilagodijo hitrost in način vožnje danim razmeram, ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih pa je prepovedano. Zaradi večje količine vode na cestišču svetujejo previdno vožnjo po dolenjski avtocesti med Bičem in Šmarjem Sapom v obe smeri. Prometne nesreče Zaradi prometnih nesreč je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti pred Brezovico proti Kopru, oviran promet na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in Sl. Bistrico proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo goro proti Ljubljani. Gost promet in zastoji

Daljši, 6-kilometerski zastoj je na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani. Občasno tudi zapirajo predor Kastelec. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Kastelec- Kozina - Divača. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Podutika, mimo Brda ter na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti Primorski. Na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano je upočasnjen promet v obe smeri. Na gorenjski avtocesti je 3,5-kilometerski pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski Gori priporočajo izvoz Jesenice - vzhod. Zastoj je tudi iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Promet je upočasnjen tudi na cesti Šmarje - Koper in Šmarje - MP Dragonja. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje.