Na slovenskih cestah znova zastoji: gneča na primorski in gorenjski avtocesti

Cesta Ljubljana, Šentvid–Vodice bo v Tacnu na Cesti vstaje zaprta do nedelje. Obvoz je po gorenjski avtocesti tudi za vozila brez vinjete, vendar samo med priključkoma Brod in Šmartno v obe smeri.

Zamuda na primorski avtocesti trenutno znaša med 30–35 minut. Zastoj je tudi z ljubljanske južne in zahodne obvoznice od razcepa Kozarje proti Brezovici in naprej proti Vrhniki, poroča Prometno-informacijski center.

Cesta Trate–Gornja Radgona bo zaprta med Žiberci in Črnci do nedelje do 8. ure.

Kolesarski maraton Franja bo ta konec tedna. V osrednji Sloveniji in na Gorenjskem bodo zapore nekaterih cest v soboto in nedeljo.

Regionalna cesta Kubed–Gračišče bo v ponedeljek, 12. junija, zaprta med 7. do 19. uro. Obvoz bo potekal prek Galantiči–Sv. Anton–Bertoki–Srmin–Rižana in obratno.

Zaradi izgradnje javne kanalizacije bo od nedelje, 11. junija, do 31. decembra 2023 za ves promet zaprta Ižanska cesta od križišča z Jurčkovo in Hladnikovo cesto do Lahove poti. Obvoz za osebna vozila in vozila do tri in pol tone bo po Lahovi poti in Mihovem štradonu, za vozila nad tri in pol tone pa po Peruzzijevi in Dolenjski cesti.

Regionalna cesta Sneberje–Nove Jarše bo na Šmartinski cesti med križiščem za Šmartno in Snebersko cesto zaradi rekonstrukcije zaprta od 13. junija do 31. avgusta. Obvoz bo po avtocesti med Novimi Jaršami in Sneberjem, tudi za vozila brez vinjete.