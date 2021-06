Na slovenskih plažah se je trlo ljudi: nabito polni pomoli, zasedeni senčniki ...

Nabito polni pomoli, ležalniki s senčniki zasedeni. Eni so se hladili z mrzlo pijačo, drugi so osvežitev iskali v morju. Portoroška plaža je ta konec tedna privabila številne domače in tuje goste. Tudi promenada v Piranu je polna sprehajalcev, plaža pa tudi tu skorajda povsem prekrita z živobarvnimi brisačami.

Kapacitete zasedene, turistični delavci zadovoljni

Kapacitete so v teh dneh precej zasedene, so zadovoljni turistični delavci. Slovenski gostje denimo že sprašujejo, ali in kdaj bodo lahko unovčili nove bone. Dagmar Pečovnik iz Eurotas hotelov je povedala: "Zagotovo smo veseli, ker vidimo, da se tudi slovenski gostje z veseljem vračajo. Upamo, da smo jih v lanski sezoni prepričali s svojo storitvijo. Tako da je res lepo videti znane obraze."

Med tujimi trenutno prevladujejo nemško govoreči turisti, kar je gotovo posledica tega, da smo jim blizu, pravi Pečovnikova. Pogoj PCT pa jih prav nič ne moti. "Zelo pomembno je bilo, da so na začetku dobili jasne, nedvoumne informacije, na kakšen način lahko varno potujejo. Je pa gotovo že v podzavesti ljudi, da tudi sami skrbijo za redno razkuževanje rok, dosledno nošenje mask in upoštevanje varnostne razdalje."

Gneča na mejnih prehodih

Pobeg na sosednje, hrvaško morje pa se je krepko poznal na mejnih prehodih. Za prehod meje se je čakalo do dveh ur. Na to se bomo morali v prihodnjih tednih in mesecih navaditi in se na pot odpraviti pravočasno, spočiti in z veliko vode.