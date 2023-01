Na slovenskih smučiščih bodo te dni za varnost skrbeli tudi hrvaški policisti

Slovenskim policistom, ki skrbijo za varnost na smučiščih, sta se nedavno pridružila še dva hrvaška policista. Do 16. januarja bosta pomagala skrbeti za varnost in opravljati naloge na smučiščih na Rogli, na Kopah in v Kranjski Gori. Začetek januarja je namreč obdobje šolskih počitnic na Hrvaškem, ki jih veliko hrvaških turistov izkoristi za oddih na slovenskih smučiščih.

icon-expand Hrvaška policista bosta na smučiščih pomagala slovenskim policistom. FOTO: Policija Sodelovanje med slovensko in hrvaško policijo poteka že od leta 2013, izjema je bilo le "covidno" leto 2021. Hrvaška policista Dario Cindrić in Darko Lukinić bosta slovenskim kolegom pomagala pri sporazumevanju s hrvaškimi državljani, svetovala v primeru nevšečnosti ter pomagala pri stikih s hrvaškim veleposlaništvom v Sloveniji. Sodelovanje med zimsko turistično sezono sta predstavila Alojz Sladič iz Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije in Vlatka Vulić Petković, predstavnica ravnateljstva hrvaške policije. icon-expand Sodelovanje hrvaških in slovenskih policistov. FOTO: Policija Policisti vsako leto obravnavajo kar nekaj nesreč, veliko jih je s hudimi telesnimi poškodbami. Policija mora v teh primerih opraviti ogled, ugotoviti vzroke za nesrečo in tudi odkriti morebitno odgovornost. Po besedah Sladiča je slovenska policija v zadnjih petih letih na smučiščih obravnavala v povprečju okoli 100 nesreč na leto, kar polovica se je končala s hujšimi telesnimi poškodbami. "Okoli 70 odstotkov udeležencev v nesrečah je običajno moških, največ udeleženih v nesrečah pa je otrok, starih med 7 in 14 let. V povprečju je na sezono v nesrečah udeleženih več kot za dva avtobusa otrok," je navedel Sladič. Pri vzrokih za nesreče na smučiščih gre največkrat za precenjevanje sposobnosti in znanja ter neprilagojeno hitrost, prav tako za neprimerno izbiro smeri smučanja ali pa neprimerno vključevanje nazaj na smučišče, ugotavljajo policisti. Če pa želite na smučiščih poseči po alkoholnih pijačah, bodite previdni, preverjali bodo namreč tudi vpliv alkohola.