Na slovenskih smučiščih pomoč hrvaških policistov

Kot je danes na Rogli povedal vodja oddelka v sektorju splošne policije na generalni policijski upravi Alojz Sladič, zimske radosti spremljajo nesreče, tudi v tej smučarski sezoni so na slovenskih smučiščih obravnavali že osem primerov hudih poškodb. "Statistika zadnjih petih let je takšna, da kliče po sodelovanju v turistični sezoni," je pojasnil Sladič. Spomnil je, da na enak način slovenski policisti poleti gostujejo pri hrvaških kolegih na njihovi obali.

Od podpisa sporazuma v letu 2014 je namreč med obema policijama sklenjen poseben protokol o sodelovanju in zagotavljanju varnih turističnih sezon, poletne in zimske. Hrvaški policisti so na slovenskih smučiščih uniformirani, a svoje naloge opravljajo neoboroženi in so ves čas skupaj s slovenskimi kolegi. Njihove ključne naloge so pomoč hrvaškim državljanom v postopkih s slovenskimi policisti, kadar je to potrebno, tudi pomoč pri sporazumevanju, na voljo so jim tudi, ko hrvaški turisti pri nas potrebujejo konzularno ali diplomatsko pomoč.

Statistika nesreč v zadnjih petih sezonah po Sladičevih besedah kaže, da vsako sezono obravnavajo za skoraj en avtobus mladostnikov, ki so se poškodovali pri smučanju, med njimi pa je skoraj 90 odstotkov otrok, mlajših od 14 let. Zato starše, upravljavce in nadzornike smučišč ter vse spremljevalce mladih smučarjev vselej pozivajo, naj vlagajo v njihovo znanje, jih po možnosti vključujejo v smučarske šole vsaj za nekaj ur in jih seznanjajo z osnovnimi pravili FIS, ki veljajo v smučarskem svetu.