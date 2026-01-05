Na slovenskih smučiščih pomoč hrvaških policistov

Kot je danes na Rogli povedal vodja oddelka v sektorju splošne policije na generalni policijski upravi Alojz Sladič, zimske radosti spremljajo nesreče, tudi v tej smučarski sezoni so na slovenskih smučiščih obravnavali že osem primerov hudih poškodb. "Statistika zadnjih petih let je takšna, da kliče po sodelovanju v turistični sezoni," je pojasnil Sladič. Spomnil je, da na enak način slovenski policisti poleti gostujejo pri hrvaških kolegih na njihovi obali.
Od podpisa sporazuma v letu 2014 je namreč med obema policijama sklenjen poseben protokol o sodelovanju in zagotavljanju varnih turističnih sezon, poletne in zimske. Hrvaški policisti so na slovenskih smučiščih uniformirani, a svoje naloge opravljajo neoboroženi in so ves čas skupaj s slovenskimi kolegi. Njihove ključne naloge so pomoč hrvaškim državljanom v postopkih s slovenskimi policisti, kadar je to potrebno, tudi pomoč pri sporazumevanju, na voljo so jim tudi, ko hrvaški turisti pri nas potrebujejo konzularno ali diplomatsko pomoč.
Statistika nesreč v zadnjih petih sezonah po Sladičevih besedah kaže, da vsako sezono obravnavajo za skoraj en avtobus mladostnikov, ki so se poškodovali pri smučanju, med njimi pa je skoraj 90 odstotkov otrok, mlajših od 14 let. Zato starše, upravljavce in nadzornike smučišč ter vse spremljevalce mladih smučarjev vselej pozivajo, naj vlagajo v njihovo znanje, jih po možnosti vključujejo v smučarske šole vsaj za nekaj ur in jih seznanjajo z osnovnimi pravili FIS, ki veljajo v smučarskem svetu.
Tudi v letošnjih osmih primerih nesreč je bila polovica otrok, pri čemer je šlo predvsem za zlome okončin, razlogi za to pa so pogosto v objestnem smučanju, o čemer jim pogosto poročajo tudi nadzorniki smučišč. "Takšno početje je nevarno za samega smučarja, seveda pa tudi za vse okoli njega," je opozoril Sladič. Odsvetoval je smuko s hitrostjo, ki ni prilagojena znanju smučarja, še manj razmeram na smučiščih, ki so včasih zelo obremenjena in je zato treba hitrost še dodatno prilagoditi.
V primerih najhujših kršitev, ko ne pomaga nobeno opozorilo, policisti na smučiščih lahko izdajajo tudi denarne kazni v višini 400 evrov, druga možnost pa je odvzema smučarske vozovnice in napotitev smučarja s smučišča. "Takih primerov je malo. Kljub vsemu ocenjujemo, da ljudje spoštujejo pravila, predvsem, da ne smučajo pod vplivom alkohola," je še dodal Sladič.
Na policiji ob tem znova poudarjajo pomembnost uporabe smučarske čelade, ki je za otroke do vključno 14. leta starosti obvezna, a svetujejo, da jih uporabljajo vsi.
Po besedah pomočnika poveljnika oddelka za intervencije na hrvaški policiji Anđelka Antonića bosta njihova predstavnika do nedelje v pomoč hrvaškim državljanom na smučiščih, zlasti pri komunikaciji. Od leta 2013 je tako na slovenskim smučiščih sodelovalo že 208 hrvaških policistov, kar po njegovih besedah kaže na dobro sodelovanje med policijama obeh držav.
"Njihova prisotnost na smučiščih daje hrvaškim smučarjem dodaten občutek varnosti," je dodal Antonić in ob zahvali slovenskim kolegom izrazil tudi upanje, da bodo na enak način sodelovali tudi v prihodnosti.
