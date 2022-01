Na smučišču v Cerknem pokvarjena šestsedežnica, nastala velika gneča

Na smučišču v Cerknem se je že v petek pokvarila šestsedežnica Počivalo, tehnične napake pa ponoči niso uspeli odpraviti. Pred blagajno Počivalo, ki je trenutno na voljo zgolj za nakup vozovnic in testiranje, je tako nastala velika gneča. Organizatorji so sicer uredili prevoz iz parkirišča Počivalo do postaje Brdo.

"Zaradi nastale situacije se pričakuje povečanje čakalne dobe na blagajni in prevozov med postajami, zato že vnaprej prosimo za razumevanje in strpnost," so zapisali na svoji strani na Facebooku.

icon-expand Gneča na smučišču v Cerknem FOTO: POP TV

Smučarje iz smeri Cerkno so organizatorji prosili, da nakup vozovnic opravijo na blagajni Počivalo in se z lastnim ali organiziranim prevozom odpeljejo na postajo oziroma parkirišče Brdo. "S tem pomagate razbremeniti blagajno Brdo, za kar se vam zahvaljujemo," so zapisali in obiskovalce prosili še, naj upoštevajo redarsko službo, ki bo skrbela za nemoten potek.

icon-expand Organiziran prevoz iz parkirišča Počivalo do postaje Brdo FOTO: POP TV

V soboto, 8. 1. 2022, obratujejo sledeče naprave: Šestsedežnica Lom Štirisedežnica Brdo Dvosedežnica Grič Vlečnica Dolina Vlečnica Lom Tekoči trak Tekoči trak, vrtec Vrtiljak, vrtec

Iz Term in smučišča Hotel Cerkno so sporočili še, da naprave obratujejo od 9. do 16. ure. Na smučišču pa je do 70 cm naravnega in kompaktnega snega.