Na Soboškem jezeru pred utopitvijo rešil štiričlansko družino

V soboto popoldne se je na Soboškem jezeru odvijala prava drama in le požrtvovalnosti reševalca iz vode, Simonu Kulčarju, se gre zahvaliti, da se ni zgodila tragedija. V jezeru se je namreč hladila štiričlanska družina, ko je Kulčar med opazovanjem kopalne površine, v neposredni bližini opazovalnega mesta, opazil nenavadno dogajanje v vodi. "Ocenil sem, da ima ena ali več oseb težavo pri obvladovanju svojih kopalnih sposobnosti, da se morebiti utapljajo," je povedal. Nato je opazil, da gre za več oseb, zato je takoj začel z reševanjem. Skočil je v vodo in najprej začel reševati otroka, starega okoli pet let, in žensko. Medtem se je moški skupaj s še enim otrokom aktivno boril za obstanek na vodni gladini. "Med reševanjem so se vsi opirali na mene, nekontrolirano in agresivno. Po kakšnih 10 minutah mi je uspelo vse udeležence varno prenesti do obalnega dela jezera," je opisal reševanje Kulčar in dodal, da je članom družine nato ponudil kisik, se z njimi pogovarjal in jih bodril, prav tako pa jim je za naprej svetoval varen način uporabe kopalnih voda.