Na sodiščih se začenjajo enomesečne sodne počitnice

V času sodnih počitnic sodišča ne vročajo sodnih pisanj, prav tako ne tečejo procesni roki, temveč odločajo le o nujnih zadevah. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora.

K nujnim zadevam se prištevajo tudi nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi s pridržanjem oseb v psihiatričnih ustanovah, zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, ter izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok.

Nujne zadeve so tudi postopki v zadevah zavarovanja, spori za objavo popravka objavljene informacije, popisi zapustnikovega premoženja ter zadeve prisilne poravnave in stečaja. Nemoteno bo potekalo tudi vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in vlaganje predlogov za izvršbo. V času sodnih počitnic lahko sodišča sicer odločajo tudi o nenujnih zadevah, vendar le, če s tem soglašajo vse stranke. Čas uradnih ur na sodiščih ostaja nespremenjen.