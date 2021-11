Na sodišču predobravnavni narok peterice, obtožene posilstva 15-letnice

Štirje mladeniči, stari od 20 do 23 let, ki so trenutno v priporu, so po poročanju Dnevnika obtoženi posilstva 15-letnice. Eden izmed njih je obtožen tudi spolnega napada na 14-letnico in dveh kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. V posilstvo naj bil vpleten še en mladenič, ki pa je bil v času kaznivega dejanja še mladoleten, zato je tožilstvo vložilo kaznovalni predlog.