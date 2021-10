Na sodišču prvi narok v tožbi STA proti državi zaradi neizplačila javne službe

Sprva je plačilo pogojevala z določeno dokumentacijo, pozneje pa med drugim s spremembo načina izvajanja in obračunavanja javne službe. Ker sredstva iz naslova državnega nadomestila za javno službo pomenijo približno polovico vseh letnih prihodkov, se je STA po iskanju rešitev s prodajo nekaj terjatev in donacijski kampanji Za obSTAnek znašla v resnih finančnih težavah in tako rekoč tik pred stečajem.