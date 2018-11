Selmana so na sodišču zaman čakali

Na ljubljanskem sodišču so znova zaman čakali, da bi se Anes Selman v ponovnem sojenju v zadevi Balkanski bojevnik izrekel o krivdi. Na prvem predobravnavnem naroku ga ni bilo, ker zaradi ravno prestane zaporne kazni v Bosni še ni smel zapustiti države, drugič je čakal na izdajo potnega lista, tokrat pa naj bi imel hude zdravstvene težave, ki ga, sodeč po zdravniškem opravičilu, pestijo že sedem let, a jih do zdaj ni izpostavljal nihče.