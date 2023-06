Na sojenje nekdanjim šefom Novi KBM ni bilo nobene hrvaške priče

Zadnja dva se nista niti opravičila, medtem ko sta se Vuković in Kulić izgovorila na to, da je na Hrvaškem danes praznik. Prvi je sporočil, da zaradi slepote potrebuje spremljevalca, ki pa si ga zaradi praznika ni uspel dobiti, druga pa, da je za te dni že pred časom načrtovala počitnice. Ob tem je še dodala, da je bila zaslišana že pred nekaj leti, ko je na štiriurnem zaslišanju povedala vse, zato je nesmiselno, da jo znova vabijo, saj je medtem tudi že marsikaj pozabila.

Sodni senat se danes o tej zahtevi ni izrekel, tožilka pa je takšno možnost kategorično zavrnila, saj da so postopki v zelo različnih fazah in bi bila združitev neekonomična, obramba pa po njenem tudi ni pojasnila, s čim naj bi bile kršene pravice obtoženih. V primeru, da senat obrambi ne bo prisluhnil glede združitve, so zagovorniki danes zahtevali, da se jim omogoči vsaj zaslišanje soobtoženih.

Specializirano državno tožilstvo se trudi dokazati, da so obtoženi – ob nekdanjemu predsedniku uprave banke Matjažu Kovačiču še nekdanja članica Manja Skernišak, nekdanji direktor KBM Fineka in pozneje KBM Leasinga Igor Šujica in njegov predhodnik Boris Cekov – sredi prejšnjega desetletja s svojim vplivom dosegli, da je banka Multiconsultu odobrila osem kreditov, s katerimi je prek nakupa poslovnih deležev različnih hrvaških projektnih družb prihajala do nepremičnin na Hrvaškem. Ker naj bi nakupe občutno preplačali, naj bi tako po mnenju tožilstva banko oškodovali za dobrih 25 milijonov evrov.