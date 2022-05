Na sojenju Abramovu zaslišali starša umrle Sare Veber

Tudi Sarin oče je v pričanju dejal, da je Sara v zvezi z Abramovom postala tiho dekle. Ko je odjeknil strel v dnevni sobi, je bil v spalnici, saj je imel glavobol. Ko je slišal pok, je stekel v dnevno sobo in zavpil, da je Sara mrtva. Povedal je, da sta s Saro imela zelo dober odnos in sta si zaupala. Abramov po dogodku ni nič pomagal pri oživljanju Sare, je še dodal Sarin oče.

Sojenje Abramovu, ki je v celjskem priporu zaradi domnevnega umora Sare Veber, se bo nadaljevalo 27. maja, ko bodo zaslišali psihologa, psihiatra in strokovnjaka za balistiko.

Abramov je sicer med preiskavo povedal, da je Vebrovo ustrelil po nesreči, bil je prepričan, da v cevi puške ni nabojev. Prav tako je dejal, da je skušal Vebrovo oživljati in da je celo razmišljal, da bi se ubil. Očital si je, da je Vebrova umrla zaradi njegove malomarnosti in površnosti.

Policijska preiskava dogodka je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.