Na sojenju Janši v zadevi Veselinovič pričal Uroš Urbanija

Po njegovih besedah je do sporov med Veselinovičem in Meškom prišlo že takoj po prihodu slednjega, zato je prepričan, da je bil očiten namen, kako se znebiti Meška. Zatrdil je, da je Meško ob začetku leta prav njega zadolžil za izpeljavo projekta evropskih volitev v letu 2009, zato ne držijo navedbe, da ni pripravil projekta, zaradi česar si je s strani delodajalca prislužil opomin.

Kot je povedal, je skoraj 15 let čakal, da lahko pove, kaj se je zgodilo nekdanjemu odgovornemu uredniku in danes že pokojnemu Borutu Mešku v času, ko je vodenje STA prevzel Veselinovič. "Tako brutalnega obračunavanja si ne zasluži nihče," je dejal.

V zvezi s hudo boleznijo Meška je dejal, da mu je že med dvomesečno bolniško odsotnostjo, na katero naj bi odšel zaradi psihičnih pritiskov v službi, ob obiskih izražal bojazen, da se mu bo ponovila huda bolezen, za katero je bolehal že nekaj let prej. Urbanija je še predlagal, da v zvezi s tem morda zaslišijo še Meškovega kolega in prijatelja Igorja Kršinarja.

Sodnica Leonida Jager je Urbaniji predočila tudi dopis urednikov STA, v katerem opozarjajo na domnevno neizpolnjevanje obveznosti takratnega odgovornega urednika in Veselinoviča pozvalo k ukrepanju, kjer je pisalo tudi, da je bil zapis pripravljen ob soglasju vseh urednikov in tudi obeh namestnikov urednika, med katerima je bil tudi Urbanija.

Čeprav ni pojasnil, ali se je dejansko strinjal s tem dopisom, je dejal, da lahko razume morebitna nesoglasja, ki pa po njegovem ne morejo biti razlog za prekinitev delovnega razmerja, kvečjemu za razrešitev z mesta urednika.

Glede poznejše sklenitve poravnave z Meškovo družino je Urbanija dejal, da je do nje prišlo zgolj zato, ker je sodnik Veselinoviča skorajda prisilil vanjo. Slednji je to zanikal, ob tem pa dodal, da gre pri celotnem pričanju za grobo reinterpretacijo medsebojne korespondence iz časov, ko sta bila oba še zaposlena na STA.

Potem ko je sodnica Urbanijo nekajkrat prekinila pri razlaganju zgodbe glede zapletov pri financiranju STA in ga je izrecno vprašala, kaj ve o razlogih za nastanek Janševega tvita, je dejal, da je ta bil verjetno tudi posledica njegovega sestanka z Janšo, ki ga je kot takratnega premierja zanimalo, kaj je jedro spora, in na katerem mu je tudi povedal za zgodbo glede Meška.

Sodni senat je po triurnem zaslišanju odločil, da ostalih prič, ki jih je predlagala obramba, ne bodo vabili, niti Kršinarja, ki ga je danes odvetnik Franci Matoz znova predlagal za pričo, češ da naj bi bila po njegovem mnenju manj "prijateljska" od Urbanije, glede na to, da je tudi sama v sodnih sporih z Janšo.

Senat je ocenil, da zaslišanje ostalih prič ne bo potrebno, saj nobena od njih ni bila zaposlena na STA, da bi lahko izpovedala glede medsebojnih odnosov v obravnavanem času. Ob tem je v obrazložitvi med drugim napisal tudi, da je iz dokazov razvidno, da Veselinovič ni mogel vedeti za Meškovo hudo bolezen v času, ko mu je izročil odpoved delovnega razmerja. To se je namreč zgodilo novembra, Meško pa naj še decembra ne bi vedel za bolezen.

Sojenje bi se danes najverjetneje že končalo, če ne bi prišlo do zapleta s posnetkom novinarske konference Meška, Urbanije in Kršinarja, na kateri so opozarjali na domnevno šikaniranje odgovornega urednika. Ker si bodo posnetek ogledali 28. avgusta, bo najverjetneje takrat tudi znana sodba.