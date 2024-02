Na sojenju Mariborčanu zaslišanih več prič: 'Bila je vsa okrvavljena'

V nadaljevanju sojenja Luki Gašpariču, obtoženemu poskusa umora svojega nekdanjega dekleta septembra 2022 v mariborskem mestnem parku, so na mariborskem sodišču kot pričo zaslišali dekle, ki je šlo s prijateljem takrat skozi park in je slišalo kričanje. Opis dogajanja na kraju dogodka je podala tudi policistka, ki je prišla na pomoč.

Tožilstvo, ki ga zastopa tožilec Darko Simonič, očita mlademu Mariborčanu, da je na grozovit in zahrbten način poskušal vzeti življenje 21-letnemu dekletu. S pretvezo, da jo tam čakajo njegova pisma, naj bi jo zvečer zvabil v park, takrat pa jo napadel iz zasede in ji med drugim odsekal prst. Napad je po navedbah tožilstva končal šele takrat, ko sta tja prišla mimoidoča fant in dekle, ki sta slišala kričanje. Kot je danes na sodišču povedalo omenjeno dekle, sta s prijateljem, s katerim sta se zvečer vračala domov skozi park, slišala kričanje na območju pri Akvariju - terariju in šla preverit, kaj se dogaja. Tam sta na tleh videla ležati okrvavljeno oškodovanko, in medtem ko je prijatelj pristopil do nje, je sama ostala nekaj metrov stran na drugi strani potoka, kjer je počakala na policiste in jih usmerila na kraj.

Luka Gašparič FOTO: Kanal A icon-expand

Ob tem je opazila postavo, ki je tekla stran, a je ni prepoznala, in kot je povedala, ji takrat tudi ni posvečala pozornosti, saj je bila osredotočena na drugo dogajanje. Ne spomni se, da bi tam videla še koga drugega, osebno oškodovanke ne pozna. Kot pričo so danes pred sodnim senatom pod vodstvom Danile Dobčnik Šošterič zaslišali tudi eno izmed policistk, ki je med prvimi prišla na kraj dogodka. Pojasnila je, da sta bili s kolegico v kriminalistični patrulji in sta se po obvestilu o dogodku pridružili prvi dvojici policistov, ki je bila že na kraju. Ko sta prišli tja, je bila okrvavljena oseba na tleh in poklicali sta dodatno pomoč. Omenjena policistka je sodelovala tudi pri nadaljnjih postopkih. Kot je dejala, ni bila prisotna v trenutku odvzema prostosti Gašpariču, je pa po navodilu kolega napisala odločbo o njegovem pridržanju in mu jo dala v podpis. Po njenih besedah je ta takrat le strmel v prazno, nič ni govoril, ne ve pa, ali je razumel dogajanje okoli sebe.