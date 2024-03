Na sojenju Roku Snežiču za oškodovanje upnikov zaslišali notarki

Specializirano državno tožilstvo Snežiču očita oškodovanje upnikov zaradi prijave terjatve babice v postopku njegovega osebnega stečaja, s čimer naj bi Furs oškodoval za 150.000 evrov. Z babico naj bi sklenil posojilno pogodbo v višini 400.000 evrov, babica pa je nato to posojilo prijavila kot terjatev v Snežičevem osebnem stečaju ter jo dobila delno poplačano s prodajo nepremičnin v stečajnem postopku.

Tožilstvo je prepričano, da je bila posojilna pogodba med Snežičem in babico fiktivna, z njenim poplačilom pa je bil oškodovan Furs, saj naj bi ga prehitela in pred njimi vpisala hipoteke na Snežičevo premoženje. Prav zato je bila prva poplačana v stečaju in je dobila večino denarja, ki ga je stečajni upravitelj dobil s prodajo Snežičevega premoženja.

Ker je babica že pokojna, je sodišče ne more zaslišati, je pa sodnica Helena Melliwa k pričanju povabila notarko Ksenijo Košar Bratuša in danes že upokojeno notarko Dušico Kalinger. Slednja je potrdila, da sta obtoženi in njegova babica posojilno pogodbo pri njej podpisala 19. novembra 2008.