Na sojenju Snežiču prek videokonference pričal član rodbine Attems

Johannes Attems je po videokonferenci z Dunaja povedal, da se je sam za priimek Juvan prvič zavzel, ko je slišal o sodnem postopku zoper Roka Snežiča. Potem je razmišljal in se spomnil, da je njihova družina v letih 1993 in 1994 sodelovala z več strokovnjaki, da bi dobila okvirne ocene vrednosti gozdov, ki so bili predmet denacionalizacijskih postopkov. Dopušča, da je bil med njimi Juvan, saj so bili med temi strokovnjaki tudi upokojeni sodelavci pristojnih služb za upravljanje gozdov v Sloveniji.

Postopke je sicer vodil takratni odvetnik rodbine Marko Fink, ki je zdaj že pokojen. Attems je poudaril, da uradnih ocen premoženja takrat še niso potrebovali, so pa po njegovem prepričanju zagotovo plačali vse, kar so naročili. Ta dokumentacija po njegovih ocenah ne obstaja več, je pa na prošnjo obtoženega obljubil, da bo pregledal arhiv in ob morebitni najdbi kakšnega potrdila o nakazilih ta naknadno poslal sodišču.

Povedal je še, da so Attemsovi verjetno plačevali takšna strokovna mnenja tako prek bančnih nakazil kot v gotovini, naj pa ne bi šlo za visoke zneske, po njegovih ocenah so stala od 4000 do 7000 avstrijskih šilingov.