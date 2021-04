Na sojenju Vlaoviću za dva poskusa umora pričala oškodovanka

Večji del štiriurnega pričanja oškodovanke je minil brez prisotnosti javnosti, saj so govorili o družinskih razmerjih, povezanih z mladoletno hčerko. Pred tem je pojasnila okoliščine dogajanja oktobra lani, medtem ko se nekaj dni, ki so mu sledili, še danes ne spomni.

Ko je prišla ponjo, se je deklica po njenih besedah počutila slabo in je bila utrujena. Vseeno sta pojedli krofa, ki naj bi ju naredil Vlaović sam, nato pa odšli. Oškodovanka se nazadnje spomni, da je odprla vrata garaže, od tam naprej pa jo je spomin povsem zapustil. Naslednje, česar se spomni, je, da je nekaj dni pozneje ležala v materini spalnici in da sta prišla policista.

O dogajanju po njunem odhodu od Vlaovića je lahko nekaj več povedala njena mati, ki jo je hči poklicala med vožnjo in ji povedala, da se počuti slabo. Mati je ob tem slišala tudi jokati vnukinjo, hči pa ji je izrazila strah, da jima je Vlaović nekaj podtaknil. Ko je pripeljala do materinega doma, jo je klical obdolženi.

Hči ga je sprva sama spraševala, kaj jima je podtaknil, nato pa je telefon prevzela mati ter ga spraševala, kaj je dal hčerki in vnukinji, da bi lahko povedala zdravnikom. "Na to mi je odvrnil, da nihče ne bo prišel do tam, ker bo on prej vse pobil," je povedala. Kot je dodala, se je njegovih groženj v štirih letih že navadila.