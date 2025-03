Na sojenju za poskus uboja v novomeškem Šmihelu zaslišali oškodovanca

Streli so odjeknili septembra lani.

Brezar naj bi po sporu s pištolo pritekel do Zupančičeve družine na dovozno pot pred hišo in začel streljati na Zupančiča. Ta je skupaj z družino začel bežati, pri čemer ga Brezarju ni uspelo zadeti, je pa ena od krogel v nogo zadela deklico, drugo deklico pa je poškodoval drobec krogle. Zato tožilstvo Brezarju poleg poskusa uboja očita še dve kaznivi dejanji lahke poškodbe in povzročitev splošne nevarnosti.

Ob začetku današnje glavne obravnave bi obtoženi lahko podal zagovor, a je povedal, da se brani z molkom. Sodišče je zato zaslišalo Zupančiča. Ta je dogajanje opisal podobno, kot ga opisuje obtožnica.