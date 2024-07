Na sojenju za poskus umora v mariborskem parku novo strokovno mnenje

Sodišče bo to mnenje posredovalo sodnemu izvedencu Petru Preglju, ki je v marca predstavljenem mnenju zapisal, da pri obtoženem ni zaznal psihične motnje, ki bi v času obravnavanega dogodka bistveno vplivala na njegovo sposobnost razumevanja in obvladovanja dejanj.

Po tragičnem dogodku je bila pri obtoženem po besedah izvedenca Preglja sicer zaznana prisotnost prilagoditvene motnje, ki je nastala najverjetneje zaradi intenzivnega čustvovanja, in delna izguba spomina. A to ne pomeni, da takrat ni bil sposoben razumevanja in obvladovanja svojih dejanj, je ocenil. Zmožnost razumeti pomen dejanja in se obvladati je bila zaradi močnih čustev sicer zmanjšana, a ne bistveno, je takrat povedal Pregelj.

Tožilec Darko Simonič je danes poudaril, da takšne ocene potrjuje tudi obtoženčeva medicinska dokumentacija. Kot je dejal, način storitve dejanja in komunikacija z oškodovanko nikakor ne potrjujeta domnevnega nerazumevanja pri obtoženem. "Njegova ravnanja potrjujejo njegovo prištevnost tako v času storitve kaznivega dejanja kot ob sprejemanju pravnega pouka s strani Policije," je dejal.