Na sojenju za smrt dečka v pregretem avtomobilu pričala izvedenke za farmakologijo

Na celjskem sodišču so na sojenju materi otroka, ki je leta 2023 umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju zaslišali izvedenko farmakološke stroke Mojco Kržan. Ta je že januarja podala ugotovitve o prisotnosti zdravil in drog v krvi obtoženih in otroka, tokrat pa je predstavila dopolnjeno mnenje.