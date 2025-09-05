Na sojenju za smrt otroka v razgretem vozilu pričala pediater in dentist

Na celjskem sodišču je na sojenju materi otroka, ki je leta 2023 umrl v razgretem vozilu v Svetem Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju, med drugim pričal žalski pediater Andrej Mlakar. Po njegovih besedah je bilo zdravje otroka primerno, materi pa ne more očitati zanemarjanja.

Po besedah pediatra je na pregledih do otrokovega prvega leta življenja ocenil, da je bil njegov razvoj ustrezen. Je pa povedal, da mati ni vedno prišla na dogovorjeni termin pregleda in so morali iskati nadomestne. Prav na dan smrti otroka je medicinska sestra, ki je delala s pediatrom, klicala mater zaradi pregleda otroka, a ni bila dosegljiva na mobilni telefon, je dejal Mlakar. Na vprašanje tožilca, ali bi lahko mami očital zanemarjanje otroka, pa je pediater odgovoril, da po evidencah, ki jih ima, tega ne more.

Otrok v avtu (fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Na sojenju so prebrali tudi izvedensko mnenje ljubljanskega dentista Marka Vavpotiča iz avgusta letos. Otrok, ki je bil ob smrti star nekaj manj kot dve leti, ni bil nikdar pri zobozdravniku. Vavpotič je ocenil, da je bila ustna higiena neustrezna oz. ustna votlina ni bila ustrezno vzdrževana. Higiena je pri otrocih pogosto povezana s socialnim statusom staršev in njihovo izobrazbo, je ob tem opozoril dentist. Dejal je tudi, da bi moral otrok v času življenja priti k zobozdravniku dvakrat ali trikrat, mati pa ga ni nikoli pripeljala. Na otrokovem zobovju sicer ni zaznal obrabe tkiv, osnovna oblika zobovja pa je bila ohranjena. Na vprašanje, ali je na zobovju našel sledi sintetične droge PHP, je Vavpotič odgovoril, da med izdelavo mnenja ni imel podatkov o tem.

Odvetnik zahteval pregled posnetkov nadzornih kamer