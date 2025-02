Na šoli 'pomanjkljivo oblečene' odbojkarice: poslikavo prepleskali

Stene zunanjega stopnišča kanalske osnovne šole so še nedavno krasile poslikave odbojkarjev, ki pa jih od septembra lani ni več. "Izbrali smo motiv, ki je značilen za naš slaven Kanal ob Soči. Narisali smo odbojkarje in odbojkarice, v ozadju pa naš most z galerijo," je o poslikavi, ki je zdaj ni več, povedala predsednica likovne skupine Svetloba Deskle Vanda Colja.

Poslikave so pred šestimi leti narisali na prošnjo tedanje ravnateljice, vse do lanskega začetka šolskega leta pa je bilo vse v redu. Nato je sledil šok, dodaja Coljeva. "Ena od mamic me je poklicala in me vprašala, zakaj smo poslikave prebelili, zakaj smo jih izbrisali," je povedala in dodala, da so ji nato tudi drugi povedali, da gre za odločitev OŠ Kanal.