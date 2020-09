Na šoli v Veliki Nedelji prestavili začetek pouka zaradi sanacije posledic neurja

"Z ormoškim županomDanijelom Vrbnjakom sva ob ogledu posledic škode ocenila, da šola ni varna za začetek pouka, zato smo na šolsko ministrstvo naslovili prošnjo za spremembo šolskega koledarja, tako da bomo izključno zaradi zagotovitve varnosti s soglasjem ministrstva pouk začeli v ponedeljek," je pojasnil Bezjak in dodal, da so medtem v podružnični šoli Podgorci pa so s poukom začeli normalno.

Hkrati so za učence od prvega do petega razreda, ki bi nujno potrebovali varstvo, do petka pripravili organizirano varstvo v športni dvorani Velika Nedelja, ki ob predhodni prijavi zaradi zagotavljanja obrokov poteka med 6. in 16. uro. Vendar je po besedah ravnatelja zjutraj v varstvo prišel le en otrok, starši pa so se zato odločili, da možnosti ne bodo izkoristili.

Materialne škode Bezjak ni želel ocenjevati, je pa v zvezi s tem povedal, da so škodni primer prijavili zavarovalnici, v sredo pa k njim prihaja cenilec, ki bo začel s cenitvijo škode.