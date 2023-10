Učitelja, ki naj bi na kranjski osnovni šoli Jakoba Aljaža napadel učenca in ga trikrat zbodel s svinčnikom, je ravnateljica označila za dobrega in doslednega, a hkrati pojasnila, da na šoli zagovarjajo ničelno toleranco do nasilja. Učitelja, ki ima že en opomin zaradi neprimernega obnašanja, so umaknili iz pedagoškega procesa, Policija pa zaradi suma kaznivega dejanja vodi zoper njega predkazenski postopek.