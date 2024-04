Na spletu kupila dermalno polnilo, si ga vbrizgala in oslepela

Kako daleč ste pripravljeni iti za lepoto? Zaupati neznancem, celo spletu? "Vsi vemo, da se moda spreminja, kar danes reče Kim Kardashian, je že čez dva dni nekaj novega in je treba biti pameten, premišljen," opozarja priznani kirurg Uroš Ahčan ob primeru, ki je presenetil tudi njega.

Mlajša ženska iz Slovenije je na eni izmed večjih spletnih tržnic kupila dermalno polnilo, se postavila pred ogledalo in si ga brez znanja anatomije in tehnike aplicirala v predel čela. A se je hitro zapletlo. Izgubila je vid na enem očesu, pomoč pa je poiskala šele naslednji dan.

"Mi imamo približno eno uro, uro in pol, da to raztopimo, in še v tem primeru je včasih tako, da se vida ne povrne popolnoma," razlaga Katarina Vujkovac Mahmutović s kliničnega oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline na UKC Ljubljana.

"Je pa bilo v praktično vseh teh študijah opisano, da nekega učinka niso zaznavali, se pravi niso dobili uporavnega vida pri takih primerih," pove oftalmolog in kirurg Gregor Hawlina.

Ženska si je namreč polnilo vbrizgala neposredno v žilo. "In s tem pride do zapore žile, ki prehranjuje en del obraza, lahko pride tako daleč, da pride tudi do arterije, ki prehranjuje oko," dodaja Vujkovac Mahmutović. "Motena je preskrba s krvjo in to tkivo odmre. V tem primeru je šlo za mrežnico oz. oko," pravi Ahčan.

"Najbolj rizično področje, kjer se lahko to zgodi, je področje med obrvnima lokoma, ki se mu reče labela, to področje je zelo bogato z žiljem," pojasni Hawlina.