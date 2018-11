Previdno pri spletnih nakupih: Slovenec opeharil več ljudi

Hrvaški mediji so poročali, da splitsko-dalmatinska policijska uprava zaradi štirih kaznivih dejanj goljufije in enega poskusa goljufije išče 30-letnega Slovenca z območja Celja. Ta naj bi oddajal lažne apartmaje v hrvaškem turističnem mestu Omiš, njegovim goljufijam pa je podleglo več ljudi. Na Facebooku je odprl lažen profil pod imenom Ivana Buljić in preko lažnega oglasa turistom ponujal sedem novih in popolnoma opremljenih apartmajev. Cena dnevnega najema za manjši apartma je znašala 35, za večjega pa 100 evrov.