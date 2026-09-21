Na spletu naročili in plačali lesne pelete, pošiljke niso prejeli

Težave se pojavljajo na spletni strani lesnogorivo.si. Tržni inšpektorat je pregledal omenjeno stran in zaznal več okoliščin, ki vzbujajo resen dvom o verodostojnosti ponudnika.

Spletna stran se predstavlja pod nazivom "Lesno Gorivo" in navaja naslov v Ljubljani, vendar na njej ni naveden polni naziv registriranega poslovnega subjekta, matična številka ali davčna številka, na podlagi katerih bi bilo mogoče nedvoumno ugotoviti identiteto prodajalca.

Zgolj navedba naslova v Sloveniji namreč še ne pomeni, da ima prodajalec sedež v Sloveniji. Na podlagi javno dostopnih podatkov prav tako ni bilo mogoče ugotoviti registriranega poslovnega subjekta z nazivom "Lesno Gorivo", ki bi ga lahko zanesljivo povezali s predmetno spletno stranjo.

Domena lesnogorivo.com je bila registrirana 3. 8. 2026, čeprav so na spletni strani navedbe, ki ustvarjajo vtis bistveno daljšega poslovanja ponudnika.

"Navedene okoliščine vzbujajo resen dvom o verodostojnosti ponudnika, zato potrošnikom svetujemo posebno previdnost in odsvetujemo nakupe prek navedene spletne strani," so zapisali na tržnem inšpektoratu.

Potrošnikom, ki so kupnino že nakazali, naročenega blaga pa niso prejeli, svetujejo, da se čim prej obrnejo na svojo banko, jo seznanijo z okoliščinami in preverijo, ali še obstaja možnost vračila nakazanih sredstev. Če menite, da ste bili žrtev goljufije, pa se obrnite na Policijo.