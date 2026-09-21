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Na spletu naročili in plačali lesne pelete, pošiljke niso prejeli

Ljubljana, 21. 09. 2026 15.55 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.S.
Lesni peleti

V obdobju povečanega obsega nakupov lesnega goriva in pnevmatik tržni inšpektorat opozarja na večjo previdnost. V zadnjem času so namreč prejeli več prijav potrošnikov, ki so prek spleta naročili lesno gorivo in ga plačali, naročenega blaga pa niso prejeli.

Težave se pojavljajo na spletni strani lesnogorivo.si. Tržni inšpektorat je pregledal omenjeno stran in zaznal več okoliščin, ki vzbujajo resen dvom o verodostojnosti ponudnika.

Spletna stran se predstavlja pod nazivom "Lesno Gorivo" in navaja naslov v Ljubljani, vendar na njej ni naveden polni naziv registriranega poslovnega subjekta, matična številka ali davčna številka, na podlagi katerih bi bilo mogoče nedvoumno ugotoviti identiteto prodajalca.

Zgolj navedba naslova v Sloveniji namreč še ne pomeni, da ima prodajalec sedež v Sloveniji. Na podlagi javno dostopnih podatkov prav tako ni bilo mogoče ugotoviti registriranega poslovnega subjekta z nazivom "Lesno Gorivo", ki bi ga lahko zanesljivo povezali s predmetno spletno stranjo.

Domena lesnogorivo.com je bila registrirana 3. 8. 2026, čeprav so na spletni strani navedbe, ki ustvarjajo vtis bistveno daljšega poslovanja ponudnika.

"Navedene okoliščine vzbujajo resen dvom o verodostojnosti ponudnika, zato potrošnikom svetujemo posebno previdnost in odsvetujemo nakupe prek navedene spletne strani," so zapisali na tržnem inšpektoratu.

Potrošnikom, ki so kupnino že nakazali, naročenega blaga pa niso prejeli, svetujejo, da se čim prej obrnejo na svojo banko, jo seznanijo z okoliščinami in preverijo, ali še obstaja možnost vračila nakazanih sredstev. Če menite, da ste bili žrtev goljufije, pa se obrnite na Policijo.

Približuje se tudi čas menjave pnevmatik.
Približuje se tudi čas menjave pnevmatik.
FOTO: Luka Kotnik

Previdno tudi pri spletnih nakupih pnevmatik

Ker se približuje tudi obdobje menjave pnevmatik, tržni inšpektorji svetujejo tudi večjo previdnost pri tovrstnih spletnih nakupih. V preteklosti so namreč že obravnavali spletne strani, pri katerih dejanskega prodajalca ni bilo mogoče ugotoviti, kot tudi spletne trgovine, katerih prodajalci imajo sedež zunaj EU.

Pri prodajalcih s sedežem v tretji državi je uveljavljanje pravic potrošnikov praviloma bistveno težje, še poudarjajo.

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KOMENTARJI4

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Celjan78
21. 09. 2026 16.55
plačam in naročim pnevmatike preko liderpnevmatik.si! Šele potem preverim malo po spletu o njih in vidim da je sedež v Andori. Ampa pnevmatike so prišle. Kasneje sem naročil še enkrat. Spet vse vredu.
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+1
1 0
Jani.
21. 09. 2026 16.31
Če ne poznaš podjetja ne plačuj v naprej ne glede na ceno!!! Peleti so predragi, da bi reskiral. Najboljše je pa itak plačat ob prevzemu.
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+1
1 0
Veščec
21. 09. 2026 16.10
a so nekateri tok leni,d tut do trgovine nemorjo,al kaj,pa to
Odgovori
-1
1 2
brezveze13
21. 09. 2026 16.01
izberi opcijo plačljivo po pvzetju, ali pa ne naročaj
Odgovori
+6
6 0
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