Na spletu porast nedovoljene trgovine s pesticidi

S prometom s FFS se pri nas lahko ukvarjajo le distributerji, ki imajo dovoljenje uprave za varno hrano. To pomeni, da izpolnjujejo pogoje glede prostorov in oseb, ki opravljajo ta promet, ter so vpisani v register distributerjev. FFS, za katera je ob nakupu treba predložiti izkaznico o pridobitvi znanj iz fitomedicine (FFS za poklicno rabo), so lahko v prodaji le v specializiranih prodajalnah, njihova prodaja na spletu je prepovedana. FFS, za katera ob nakupu ni treba predložiti izkaznice (FFS za nepoklicno rabo), pa so izjemoma lahko v prodaji tudi v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom.

Na ministrstvu za kmetijstvu opozarjajo, da uporaba FFS z neodobrenimi aktivnimi snovmi pomeni zelo veliko tveganje za zdravje uporabnikov in zdravje ljudi na splošno, hkrati pa ima negativen vpliv na okolje, zlasti na vire pitne vode, čebele in druge opraševalce. Posledica uporabe neodobrenih FFS lahko povzroči veliko gospodarsko škodo, saj je treba pridelke, v katerih se nahajajo ostanki nedovoljenih FFS, v celoti uničiti.

V Sloveniji, podobno kot v drugih državah EU, ni dovoljen promet s FFS, za katera ni bila izdana odločba o registraciji ali ustrezno dovoljenje. Poleg tega ni dovoljena prodaja FFS za poklicno rabo prek spletnih portalov. Kljub temu Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v zadnjem času beleži vse več oglaševanja in ponudb FFS prek tujih spletnih portalov, ki ponujajo celo sredstva, ki niso odobrena v EU.

UVHVVR uporabnike opozarja, da so v Sloveniji zakonsko prepovedana ponarejena FFS, pri katerih sestava ne ustreza registraciji ali drugemu ustreznemu dovoljenju za promet in uporabo, ki ga izda UVHVVR. Embalaža in oznake na embalaži so lahko celo enake kot pri originalnih FFS in jih je težko prepoznati.

Prav tako so prepovedana FFS, kupljena v drugih državah in za katera ni bilo pridobljeno posebno dovoljenje. Za vnos in uporabo FFS, ki izvirajo iz tretjih držav, je medtem treba pridobiti posebno uvozno dovoljenje. To dovoljenje lahko pridobi le oseba, ki je vpisana v register distributerjev.