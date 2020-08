Po spletu kroži domnevni posnetek samovozečega avtomobila s slovenskih cest

Ali na naših cestah že lahko srečamo avtomobile, ki vozijo sami? To sprašujemo zaradi posnetka, ki naj bi, kot trdijo številni na spletu, nastal v Sloveniji. V idealnih pogojih so sodobni avtomobili sposobni ostati na cesti in držati razdaljo za drugimi vozili, a pustiti vozilo voziti samo je kaznivo, predvsem pa nevarno. Tehnologija napreduje, vendar je do res samovozečih avtomobilov še zelo daleč, ocenjujejo poznavalci.