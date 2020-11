Na spletu so ugodnejše tudi obrestne mere

Splet je spremenil naš način kupovanja in poslovanja, saj nam ponuja številne prednosti: lahko si vzamemo čas in podrobno pregledamo aktualno ponudbo ter tako najdemo cenejše in ugodnejše izdelke ali storitve, ki jih potrebujemo. Med ugodnostmi, ki nam omogočajo dober prihranek, pa je tudi sklenitev kredita Addiko banke na spletu: obrestna mera se v primeru oddaje vloge za kredit na spletu zmanjša iz 7 % na 4,95 %*, kar pomeni skoraj 30-% prihranek.

HIP kredit je pravi spletni hit za stranke vseh bank

HIP kredit Addiko banke do 7.000 EUR z dobo odplačevanja do 7 let je pravi spletni HIP kredit in najhitrejša pot do gotovine za stranke vseh bank – za sklenitev ni potreben prenos poslovanja ali plače na Addiko banko. Vlogo za kredit lahko oddate kar na spletu, na spletni strani www.hipkredit.si . HIP kredit je na voljo strankam vseh bank, za odobritev pa potrebujete le osebni dokument, davčno številko in aktualen TRRVnos vloge traja le nekaj minut in hitro boste prejeli informativno ponudbo ter odgovor o odobritvi kredita.

Ugodnejša obrestna mera samo še do sredine decembra

Vsem, ki boste do sredine decembra sklenili HIP kredit preko spleta, na spletni strani www.hipkredit.si, pa Addiko banka ponuja ugodnejšo obrestno mero! Obrestna mera se v primeru oddaje vloge na spletu zmanjša iz 7 % na 4,95 %, kar pomeni skoraj 30-% prihranek.