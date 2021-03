Na spletu sta se pojavili domeni nazi.si in naci.tv: prva vodi na stran SDS, druga na Novo24

Neznanec je registriral domeni nazi.si in naci.tv, ki vodita do strani SDS in njihovega strankarskega medija Nova24. Kot registrar je navedeno slovensko podjetje DHH, ki se sicer ukvarja z domenami in izdelavo spletnih strani. V družbi so s tem seznanjeni, kot pravijo, pa svojih strank posebej ne preverjajo. V SDS medtem z zlorabo do nedavnega niso bili seznanjeni, zdaj pa so sporočili, da so zaradi očitne zlorabe podatkov stranke na policijo podali prijavo zoper neznanega storilca.

Na spletu sta se pojavili domeni (spletna naslova) nazi.si in naci.tv . Prva vodi na spletno stran Slovenske demokratske stranke (SDS), druga na stran njihovega strankarskega medija Nova24. REGISTRANT je registracijski zavezanec oziroma imetnik registrirane domene, ki je ob plačilu pristojbin tudi lastnik pravic uporabe domene za svoje spletno mesto in elektronsko pošto.REGISTRAR je posrednik. Je pooblaščena organizacija, ki domeno (v registru) registrira v imenu registracijskega zavezanca. Ob pomoči spletnega orodja Domaintools, ki razkriva informacije za domenami, je razbrati, da je bila prva spletna povezava ustvarjena pred dvema dnevoma, za obdobje enega leta – poteče 24. marca 2022. Registrant ni znan, kot registrar pa je navedena družba DHH.si d.o.o.. Server prav tako ostaja skrit, dodana URL povezava (https://dhh.si/) pa vodi na stran omenjenega podjetja. Status registrarja je ob tem označen kot ustrezen. Trije strežniki (serverji), ki podpirajo delovanje domene, pa delujejo pod okriljem Digitalocean.com, ki podpira še 663.014 drugih domen. icon-expand Podatki o registrirani domeni nazi.si FOTO: Posnetek zaslona - Domaintools Druga domena je medtem 'nastala' včeraj, isti dan je bila še posodobljena, poteče pa prav tako čez eno leto. Država, od koder prihaja registrant, je Slovenija, kot registrar pa je v tem primeru naveden CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com s spletnim poštnim naslovom abuse@joker.com. Ob statusu registrarja je ob tem navedeno, de je ime domene zaklenjeno in ga ni mogoče prenesti. (To je v splošnem sicer namenjeno zaščiti lastnika domene, tako da njenega imena ni moč prenesti na drugo podjetje brez njegovega dovoljenja.) icon-expand Podatki o registrirani domeni naci.tv FOTO: Posnetek zaslona - Domaintools Za odziv smo kontaktirali tudi podjetje DHH Slovenija, ki se ukvarja z registracijo domen in izdelavo spletnih strani. Potrdili so, da so seznanjeni z zgoraj opisanim, niso pa oni sami registrirali te domene, temveč nekdo drug – pri njih stranke namreč kupijo domeno. Najverjetneje gre tako za zlorabo, strank pa samodejno ne preverjajo. Več informacij so nam obljubili kmalu. icon-expand Izpis iz registra domen FOTO: Posnetek zaslona - Register.si Pri registraciji je potrebno predložiti tudi veljavne kontaktne podatke – v tem primeru so podali elektronski naslov tajnistvo@sds.si. Kar se na prvi pogled zdi neverjetno, je pravzaprav enostavna operacija prevarantov. Kot kaže, so s pomočjo orodij naredili lažen naslov, ki ima identičen prikaz, a v ozadju pelje na pravi naslov, ki je tudi aktiven. Takšne potvorjene naslove elektronskih pošt je bilo v preteklosti videti že večkrat, pogosto pa jih dobimo tudi v lastne nabiralnike, ko nas želijo prevarati ali pa od nas dobiti denar. Izpis iz slovenskega registra domen Register.si medtem kaže, da je registrar domeno že deaktiviral. Prav tako pa je razvidno, da so avtorji kot tehnični kontakt navedli kar naslov tajništva stranke SDS. Za komentar oziroma odziv smo prosili tudi SDS, kjer zjutraj o tem še niso vedeli nič. Zdaj pa so nam v pisnem odgovoru sporočili, da so bili v stranki danes zjutraj seznanjeni z ustvarjeno domeno nazi.si in z njeno prevezavo na spletno stran SDS. "Ker Slovenska demokratska stranka takšne domene ni registrirala in ker so bili ob postopku ustvarjanja domene očitno zlorabljeni podatki stranke, smo na policijo podali prijavo zoper neznanega storilca," so sporočili. icon-expand