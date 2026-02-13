Naslovnica
Slovenija

Policija: Zapisi o domnevnih posilstvih v Ljubljani so izmišljeni

Ljubljana, 13. 02. 2026 18.06 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Policija

Na družbenih omrežjih se je pojavilo več zapisov o domnevnih posilstvih v okolici ene od zdravstvenih ustanov na območju Ljubljane. S Policijske uprave Ljubljana, kjer so z vsebino objav seznanjeni, so sporočili, da do sedaj niso obravnavali oziroma niso bili obveščeni o nobenem takšnem dogodku. "Prav tako v letošnjem letu nismo obravnavali nobenega primera, kjer bi bili v kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost vpleteni tujci oziroma migranti."

Na PU Ljubljana so zaznali "pojav vsebin, ki se delijo v okviru družbenih omrežij v povezavi z domnevnimi kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost na območju Ljubljane," pojasnjujejo, da o nobenem takšnem dogodku niso bili obveščeni. "Gre za povsem lažne in izmišljene vsebine," zagotavljajo in dodajajo, da je Ljubljana varno mesto ter da Policija v sodelovanju z drugimi ustanovami, tudi z zdravstvenimi, preiskuje vsako morebitno nasilno kaznivo dejanje in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Ob tem sicer žrtve in svojce žrtev, prijatelje in ostale vpletene pozivajo, naj takšna dejanja prijavijo Policiji. "In ne nasprotno, da o tem razširjajo netočne in nepreverjene informacije ali da se dejanja posplošujejo ter za odgovorne izpostavlja posamezne skupine oseb," pozivajo s PU Ljubljana.

posilstva Ljubljana policija družbena omrežja lažne novice

