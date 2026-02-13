Policija: Zapisi o domnevnih posilstvih v Ljubljani so izmišljeni

Na PU Ljubljana so zaznali "pojav vsebin, ki se delijo v okviru družbenih omrežij v povezavi z domnevnimi kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost na območju Ljubljane," pojasnjujejo, da o nobenem takšnem dogodku niso bili obveščeni. "Gre za povsem lažne in izmišljene vsebine," zagotavljajo in dodajajo, da je Ljubljana varno mesto ter da Policija v sodelovanju z drugimi ustanovami, tudi z zdravstvenimi, preiskuje vsako morebitno nasilno kaznivo dejanje in kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost.

Ob tem sicer žrtve in svojce žrtev, prijatelje in ostale vpletene pozivajo, naj takšna dejanja prijavijo Policiji. "In ne nasprotno, da o tem razširjajo netočne in nepreverjene informacije ali da se dejanja posplošujejo ter za odgovorne izpostavlja posamezne skupine oseb," pozivajo s PU Ljubljana.