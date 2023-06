Na sporedu glavni del maratona Franja. Katere ceste in ulice bodo zaprte?

Rekreativni in amaterski kolesarji se bodo s starta glavnega dela 42. kolesarskega maratona Franja podali ob 9. uri in okoli štiri ure kasneje sklenili največji slovenski kolesarski praznik. Zaradi dogajanja pa bodo tako kot že v soboto tudi tokrat po Ljubljani in v njeni okolici zaprte številne ceste in ulice. Preverite, katere.

Sama trasa bo kolesarje vodila iz Ljubljane proti Vrhniki ter nato do Logatca, Godoviča in Idrije. Od tam pa bo karavana obiskala še Cerkno, Kladje, Sovodenj, Škofjo Loko, Vodice, Povodje, Gameljne in kolesarje prek Črnuč in Ježice vodila nazaj do ciljnega prostora v BTC Cityju.

icon-expand Maraton Franja BTC City - zemljevid trase v nedeljo FOTO: Maraton Franja

Med 9. in 17 uro bo tako zaradi maratona oviran promet na relaciji BTC City: Ljubljana–Vrhnika–Logatec–Godovič–Idrija–Cerkno–Kladje–Gorenja vas–Škofja Loka–Zbilje–Vodice–Povodje-Gameljne–BTC Ljubljana, med 11.00 in 13.00 pa tudi na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Gorenja vas. Na nekaterih mestih bodo vzpostavljene dolgotrajnejše popolne zapore prometa. Večinoma bodo urejeni obvozi.

Predvidene popolne zapore in obvozi: Brezovica–Vrhnika: Odsek bo zaprt od 9.00 do 9.45. Obvoz je mogoč po avtocesti. Godovič–Idrija: Odsek bo zaprt od 9.40 do 13. ure. Obvoz bo potekal na relaciji Idrija–Rebro–Dole–Godovič. Cerkno–Kladje–Trebija: Odsek bo zaprt od 10.40 do 15. ure. Obvoz bo voden na relacijah Trebija–Žiri–Idrija ter Hotavlje–Leskovica–Novaki–Cerkno. Na relaciji Škofja Loka–Cerkno bo voden obvoz čez Železnike. Priključek Jeprca: v smeri vožnje od Medvod proti Škofji Loki bo odsek zaprt od 10.55 do 15. ure. Obvoz bo v smeri proti Škofji Loki voden čez Kranj, v smeri Smlednika pa čez Medvode.

Na območju Ljubljane bodo od 12. do 17. ure zaprti tudi odseki: Povodje, Gameljne, Črnuški most, Ježica, Dunajska cesta, Dimičeva ulica, Kranjčeva ulica, Rondo Žale, Pokopališka ulica in Šmartinska cesta ter območje do cilja v BTC. Avtocestni izvozi: od 11.30 do 16. ure bo zaprt avtocestni izvoz Vodice. Obvoz do Vodic bo voden prek avtocestnega priključka Brnik. Od 12. do 17. ure je predvidena zapora avtocestnih izvozov Ljubljana Bežigrad.

icon-expand Triglav mali maraton Franja - zemljevid trase v nedeljo FOTO: Maraton Franja

V nedeljo bo med 10.30 in 13.00 potekal tudi Triglav mali maraton Franja. V tem času je predvidena popolna zapora ceste na relaciji Dolgi most–Dobrova–Horjul–Vrzdenec–Suhi Dol–Lučine–Gorenja vas. Organizatorji so sicer prepričani, da bo tudi letošnja izvedba najboljša doslej, potekala bo pod geslom Od Franje do Toura, so sporočili na uradni novinarski konferenci 22. maja. Glavni del dogodka ima dolgo tradicijo v Sloveniji in je del svetovne serije maratonov pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (Uci).

Tik pred začetkom je za glavni preizkušnji prijavljenih nekaj več kot 2700 kolesarjev in kolesark, kar bo skupno število udeležencev dvignilo blizu 5000. V prejšnjih izvedbah se je maratona udeležilo več kot 150.000 uradno registriranih kolesarjev iz več kot 80 držav, od tega je bilo več kot 23.000 kolesark.