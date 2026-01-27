'Na športnih terenih naj odloča rezultat, ne pa birokracija'

Peter Slatnar , razvijalec smuči, ki jih uporablja Prevc, je z novimi smučmi hitel na vrh skakalnice, a je bil prepozen . "Pravila so jasna in rigorozna. Če uspeš nadomestiti opremo, ki se pokvari ali ni varna, je možnost, da opraviš skok pred zadnjim tekmovalcem v skupini oziroma seriji," dan po dogodku pravi Slatnar, ki je bil priča trenutku, ko je kontrolor Domnu Prevcu dejal, da ne sme štartati.

Slatnar meni, da bi se sicer morali odločiti v prid tekmovalcu. "Ker pa so bili podatki skopi in so prihajali naknadno, je moral FIS odreagirati hitro. Nato so predtekmovalci povedali, da Domen s svojim telesom ni povzročil padca smuči, ampak eden od prostovoljcev pri kontroli," pojasnjuje Slatnar.

"Domnu niso uspeli zagotoviti smuči v predvidenem startnem intervalu, a on bi moral štartati predzadnji, pred Avstrijcem, pravila jasno določajo, da če tekmovalec ne more opraviti skoka zaradi višje sile, se mu mora dovoliti nastop izven njegovega predvidenega startnega časa. Prepričani smo, da je šlo za višjo silo," o razlogih za pritožbo pravi Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije. Po njegovem mnenju bi morala žirija Prevcu omogočiti skok in po tekmi ugotoviti, ali je šlo za malomarnost tekmovalca ali višjo silo. Naknadno bi nato ugotovili, ali je rezultat veljaven ali ne. "Prvenstvo je mimo, mi smo oškodovani."