Slovenija

'Na športnih terenih naj odloča rezultat, ne pa birokracija'

Ljubljana, 27. 01. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Ulovljena Prevčeva pobegla smučka

Namesto skoraj zagotovljenega zmagoslavja smo dobili afero "pobegla smučka". Po ekipni tekmi svetovnega prvenstva v smučarskih poletih še vedno močno razburja odločitev žirije in odnos kontrolorja mednarodne smučarske zveze. Ta je ob besedah "ne, ne" prepovedal nastop Domnu Prevcu. "Prvenstvo je mimo, mi smo oškodovani," je oster direktor Smučarske zveze Slovenije, ki meni, da bi morali Prevcu dovoliti nastop v prvi seriji in veljavnost rezultatov ugotavljati po končani tekmi.

Peter Slatnar, razvijalec smuči, ki jih uporablja Prevc, je z novimi smučmi hitel na vrh skakalnice, a je bil prepozen. "Pravila so jasna in rigorozna. Če uspeš nadomestiti opremo, ki se pokvari ali ni varna, je možnost, da opraviš skok pred zadnjim tekmovalcem v skupini oziroma seriji," dan po dogodku pravi Slatnar, ki je bil priča trenutku, ko je kontrolor Domnu Prevcu dejal, da ne sme štartati.

Preberi še FIS ravnal neprofesionalno? 'Nein, nein!'

Slatnar meni, da bi se sicer morali odločiti v prid tekmovalcu. "Ker pa so bili podatki skopi in so prihajali naknadno, je moral FIS odreagirati hitro. Nato so predtekmovalci povedali, da Domen s svojim telesom ni povzročil padca smuči, ampak eden od prostovoljcev pri kontroli," pojasnjuje Slatnar.

"Domnu niso uspeli zagotoviti smuči v predvidenem startnem intervalu, a on bi moral štartati predzadnji, pred Avstrijcem, pravila jasno določajo, da če tekmovalec ne more opraviti skoka zaradi višje sile, se mu mora dovoliti nastop izven njegovega predvidenega startnega časa. Prepričani smo, da je šlo za višjo silo," o razlogih za pritožbo pravi Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije. Po njegovem mnenju bi morala žirija Prevcu omogočiti skok in po tekmi ugotoviti, ali je šlo za malomarnost tekmovalca ali višjo silo. Naknadno bi nato ugotovili, ali je rezultat veljaven ali ne. "Prvenstvo je mimo, mi smo oškodovani."

Zupan si želi, da se kaj takega ne bi več zgodilo. S pritožbo pa želijo Slovenci sprožiti tudi premislek in z argumenti dokazati, da bi Prevcu morali dovoliti nastopiti.

"Oškodovana je bila celotna reprezentanca. Zaradi nepravične odločitve je velika tudi čustvena bolečina, onemogočeno tekmovanje z ostalimi," priznava tudi Slatnar. "Na športnih terenih naj odloča rezultat, ne pa birokracija," o incidentu v Nemčiji še pravi Zupan.

