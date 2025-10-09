Svetli način
Slovenija

Na srečanju Socialne zbornice Slovenije tudi o dolgotrajni oskrbi

Portorož, 09. 10. 2025 14.18 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
24ur.com
Komentarji
0

V Portorožu je potekalo dvodnevno tradicionalno strokovno srečanje Socialne zbornice Slovenije. Osrednja tema letošnje konference so bili kadrovski izzivi v socialnem varstvu, kar je trenutno ena od največjih aktualnih tem na tem področju.

Dogodek sta gostila Iztok Mrak, predsednik Socialne zbornice Slovenije, in Suzi Kvas, generalna sekretarka zbornice. Mrak je ob otvoritvi srečanja v svojem nagovoru poudaril pomen strokovnega dialoga in povezovanja na tem področju.

Na dogodku je spregovoril tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, ki je izpostavil, da je zaradi sodobnega načina življenja ljudi država tista, ki bo morala vedno bolj prevzemati vlogo, kakršno so pri dolgotrajni oskrbi nekoč imeli člani družine. 

Luka Omladič, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost je izpostavil predvsem videnješe dosežke ministrstva v zadnjem mandatu, obenem pa dodal, da se zavedajo, da so podcenili pomen informacijske tehnologije pri implementaciji rešitev za dolgotrajno oskrbo.

Dnevov socialne zbornice so se med drugim udeležili tudi ministrica za socialne zadeve kantona Sarajeva Enda Pavić, predstavniki iz Bosne in Hercegovine, Srbije ter drugih držav Evropske unije. 

Pomemben prispevek k razpravam sta prispevala tudi dr. Zoran Milivojević, priznani psihoterapevt, in Alfonso Lara Montero iz Evropske socialne mreže, ki je predstavil evropske usmeritve na področju dolgotrajne oskrbe in kadrovskih strategij, in finančni strokovnjak Matjaž Štamulak.

Razprave so sicer potekale v obliki plenarnih predavanj in delovnih otočkov, kjer so udeleženci iskali konkretne rešitve za številne sistemske in kadrovske izzive. Posebej so na zbornici opozorili, da sistem dolgotrajne oskrbe še vedno ne deluje učinkovito, čeprav deležniki na terenu vlagajo veliko truda.

Na Socialni zbornici Slovenije so še poudarili, da odločevalci premalo prisluhnejo stroki, kar upočasnjuje nujne spremembe. Pri tem izpostavljajo, da mora biti v središču vseh politik in reform vedno uporabnik, saj bo "prav vsak izmed nas nekoč potreboval takšno ali drugačno obliko oskrbe". 

