Na srečanju Socialne zbornice Slovenije tudi o dolgotrajni oskrbi

Dogodek sta gostila Iztok Mrak, predsednik Socialne zbornice Slovenije, in Suzi Kvas, generalna sekretarka zbornice. Mrak je ob otvoritvi srečanja v svojem nagovoru poudaril pomen strokovnega dialoga in povezovanja na tem področju.
Na dogodku je spregovoril tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, ki je izpostavil, da je zaradi sodobnega načina življenja ljudi država tista, ki bo morala vedno bolj prevzemati vlogo, kakršno so pri dolgotrajni oskrbi nekoč imeli člani družine.
Luka Omladič, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost je izpostavil predvsem videnješe dosežke ministrstva v zadnjem mandatu, obenem pa dodal, da se zavedajo, da so podcenili pomen informacijske tehnologije pri implementaciji rešitev za dolgotrajno oskrbo.
Dnevov socialne zbornice so se med drugim udeležili tudi ministrica za socialne zadeve kantona Sarajeva Enda Pavić, predstavniki iz Bosne in Hercegovine, Srbije ter drugih držav Evropske unije.
- FOTO: Boris Pretnar
- FOTO: Boris Pretnar
- FOTO: Boris Pretnar
Pomemben prispevek k razpravam sta prispevala tudi dr. Zoran Milivojević, priznani psihoterapevt, in Alfonso Lara Montero iz Evropske socialne mreže, ki je predstavil evropske usmeritve na področju dolgotrajne oskrbe in kadrovskih strategij, in finančni strokovnjak Matjaž Štamulak.
Razprave so sicer potekale v obliki plenarnih predavanj in delovnih otočkov, kjer so udeleženci iskali konkretne rešitve za številne sistemske in kadrovske izzive. Posebej so na zbornici opozorili, da sistem dolgotrajne oskrbe še vedno ne deluje učinkovito, čeprav deležniki na terenu vlagajo veliko truda.
Na Socialni zbornici Slovenije so še poudarili, da odločevalci premalo prisluhnejo stroki, kar upočasnjuje nujne spremembe. Pri tem izpostavljajo, da mora biti v središču vseh politik in reform vedno uporabnik, saj bo "prav vsak izmed nas nekoč potreboval takšno ali drugačno obliko oskrbe".
