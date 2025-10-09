Na srečanju Socialne zbornice Slovenije tudi o dolgotrajni oskrbi

Dogodek sta gostila Iztok Mrak, predsednik Socialne zbornice Slovenije, in Suzi Kvas, generalna sekretarka zbornice. Mrak je ob otvoritvi srečanja v svojem nagovoru poudaril pomen strokovnega dialoga in povezovanja na tem področju.

Na dogodku je spregovoril tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, ki je izpostavil, da je zaradi sodobnega načina življenja ljudi država tista, ki bo morala vedno bolj prevzemati vlogo, kakršno so pri dolgotrajni oskrbi nekoč imeli člani družine.

Luka Omladič, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost je izpostavil predvsem videnješe dosežke ministrstva v zadnjem mandatu, obenem pa dodal, da se zavedajo, da so podcenili pomen informacijske tehnologije pri implementaciji rešitev za dolgotrajno oskrbo.

Dnevov socialne zbornice so se med drugim udeležili tudi ministrica za socialne zadeve kantona Sarajeva Enda Pavić, predstavniki iz Bosne in Hercegovine, Srbije ter drugih držav Evropske unije.