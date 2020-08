Na srečanju voditeljev opozicije o ustavni obtožbi premierja Janše

V izredne razmere v zadnjih tednih države ne potiska le epidemija novega koronavirusa, pač pa po besedah Fajonove tudi vlada, ko gre za nedopustne posege v tožilstvo, sodstvo, policijo in medije. Prav na to so se osredotočili tudi v predlogu ustavne obtožbe, ki so ji po njenih besedah naklonjeni tudi vodje LMŠ, SD in SAB. "To so grobi posegi. Spremljamo nasilno spreminjanje družbe," je opozorila.

Zagotovljenih je tudi vsaj 30 glasov za sklic izredne seje DZ, na kateri bi razpravljali o interpelaciji notranjega ministraAleša Hojsa. Spomnila je, da je minister nepreklicno odstopil, a se doslej to še ni zgodilo. Obenem pa je po njeni oceni že večkrat presegel svoja pooblastila, razlogov za interpelacijo je vedno več.

Trenutno opozicija sicer nima zadosti glasov za izglasovanje ustavne obtožbe ali interpelacije, potrebovali bi tudi glasove koalicijskih strank. Na vprašanje, ali pri tem računajo na glasove poslancev DeSUS, je Fajonova dejal, da je od njih odvisno, do kdaj bodo podpirali ravnanje SDS oz. kdaj bodo spoznali, da so del vladajoče strukture, ki "nasilno spreminja našo družbo".