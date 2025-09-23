Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje poplavljene učilnice in hodniki

Ravnateljica šole Katja Pogelšek Žilavec je dejala tudi, da so takoj začeli odstranjevati vodo in v posamezne prostore že v ponedeljek namestili razvlažilce zraka. Ocene škode v tem trenutku še ne more podati, saj vse posledice izliva vode še ugotavljajo.
O nastalih razmerah so takoj obvestili šolsko ministrstvo. V ponedeljek so imeli že vnaprej načrtovan športni dan. Danes bodo dijaki imeli interesne dejavnosti, ogled kinopredstave, če bo treba, bodo v sredo izvajali prilagojen pouk.
- FOTO: Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Začetek varnega izvajanja pouka bodo uskladili skupaj s strokovnjaki s področja materialov in konstrukcij ter šolskim ministrstvom. Želijo si, da se vsi čim prej vrnejo v šolo, je izpostavila ravnateljica.
Dodala je še, da so jim na pomoč priskočili Poklicna gasilska enota Celje in Prostovoljno gasilsko društvo Gaberje, ki so odstranjevali vodo. Prav tako so se v nočnih urah klicu na pomoč hitro odzvali zaposleni in zunanji izvajalci na šoli.
