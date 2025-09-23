Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje poplavljene učilnice in hodniki

Ravnateljica šole Katja Pogelšek Žilavec je dejala tudi, da so takoj začeli odstranjevati vodo in v posamezne prostore že v ponedeljek namestili razvlažilce zraka. Ocene škode v tem trenutku še ne more podati, saj vse posledice izliva vode še ugotavljajo.

O nastalih razmerah so takoj obvestili šolsko ministrstvo. V ponedeljek so imeli že vnaprej načrtovan športni dan. Danes bodo dijaki imeli interesne dejavnosti, ogled kinopredstave, če bo treba, bodo v sredo izvajali prilagojen pouk.