Slovenija

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje poplavljene učilnice in hodniki

Celje, 23. 09. 2025 13.23

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
5

Na Srednji zdravstveni in kozmetični šoli Celje je v noči z nedelje na ponedeljek prišlo do večjega izliva vode. Poplavljene so bile strokovne učilnice in hodnik v tretjem nadstropju šole, hodnik v drugem nadstropju, kabinet za kemijo in učilnici v prvem nadstropju, je povedala ravnateljica šole Katja Pogelšek Žilavec.

Ravnateljica šole Katja Pogelšek Žilavec je dejala tudi, da so takoj začeli odstranjevati vodo in v posamezne prostore že v ponedeljek namestili razvlažilce zraka. Ocene škode v tem trenutku še ne more podati, saj vse posledice izliva vode še ugotavljajo.

O nastalih razmerah so takoj obvestili šolsko ministrstvo. V ponedeljek so imeli že vnaprej načrtovan športni dan. Danes bodo dijaki imeli interesne dejavnosti, ogled kinopredstave, če bo treba, bodo v sredo izvajali prilagojen pouk.

Začetek varnega izvajanja pouka bodo uskladili skupaj s strokovnjaki s področja materialov in konstrukcij ter šolskim ministrstvom. Želijo si, da se vsi čim prej vrnejo v šolo, je izpostavila ravnateljica.

Dodala je še, da so jim na pomoč priskočili Poklicna gasilska enota Celje in Prostovoljno gasilsko društvo Gaberje, ki so odstranjevali vodo. Prav tako so se v nočnih urah klicu na pomoč hitro odzvali zaposleni in zunanji izvajalci na šoli.

