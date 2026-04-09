Na štajerki se vzpostavlja tretji pas, pričakujejo več gneče

Zapora se bo postopno vzpostavljala v vikendu 11.–12. aprila 2026, sledile bodo fazne prilagoditve do končne prometne ureditve. V vikendu 18.–19. aprila 2026 bo vzpostavljena ureditev C2+2 na smernem vozišču proti Mariboru - dva zožena pasova proti Ljubljani in dva proti Mariboru, pri čemer bo promet v obeh smereh potekal po smernem vozišču proti Mariboru, medtem ko se smerno vozišče proti Ljubljani zapre za promet, so zapisali v sporočilu za javnost.

V nadaljevanju bo stekla preureditev sredinskega ločilnega pasu na odseku med Domžalami in Šentjakobom, pri čemer bo zaključek te faze na meji med prvo in drugo etapo od nadvoza v Dragomlju do območja reaktorja.

V obdobju april–julij 2026 je predvidena zapora priključka Sneberje v smeri proti Ljubljani. Zaprta bosta tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo, obvoz pa bo urejen preko priključka Šentjakob.