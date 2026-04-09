Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na štajerki se vzpostavlja tretji pas, pričakujejo več gneče

Ljubljana, 09. 04. 2026 15.32 pred 57 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.V.
Sanacija cestišča na štajerski avtocesti

Projekt vzpostavljanja tretjega pasu na štajerski avtocesti prehaja v naslednjo fazo, v kateri bo delovna zapora pomembneje vplivala na pretočnost prometa. Kljub delom bo, obljubljajo na Darsu, ves čas zagotovljena čim boljša pretočnost glede na razmere, in sicer v režimu dveh prometnih pasov proti Ljubljani in dveh proti Mariboru (po smernem vozišču proti Mariboru), medtem ko bo smerno vozišče proti Ljubljani zaradi del zaprto za promet. Kljub temu pričakujejo slabšo pretočnost kot lansko jesen, ko so se začela prva dela, saj bo vpliv zapore na promet letos izrazitejši.

Zapora se bo postopno vzpostavljala v vikendu 11.–12. aprila 2026, sledile bodo fazne prilagoditve do končne prometne ureditve. V vikendu 18.–19. aprila 2026 bo vzpostavljena ureditev C2+2 na smernem vozišču proti Mariboru - dva zožena pasova proti Ljubljani in dva proti Mariboru, pri čemer bo promet v obeh smereh potekal po smernem vozišču proti Mariboru, medtem ko se smerno vozišče proti Ljubljani zapre za promet, so zapisali v sporočilu za javnost.

V nadaljevanju bo stekla preureditev sredinskega ločilnega pasu na odseku med Domžalami in Šentjakobom, pri čemer bo zaključek te faze na meji med prvo in drugo etapo od nadvoza v Dragomlju do območja reaktorja.

V obdobju april–julij 2026 je predvidena zapora priključka Sneberje v smeri proti Ljubljani. Zaprta bosta tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo, obvoz pa bo urejen preko priključka Šentjakob.

Sanacija štajerske avtoceste
FOTO: Dars

V obdobju julij–oktober 2026 je predvidena zapora priključka Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Zaprta bosta izvoz z avtoceste in uvoz nanjo, obvoz pa bo urejen preko priključka Sneberje.

Dela bodo v letu 2026 potekala predvidoma do konca oktobra. V zimskem času bo sledila prekinitev del, promet pa bo v tem obdobju ponovno urejen po obeh smernih voziščih, z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.

Po zimski prekinitvi se bodo dela nadaljevala v letu 2027 z rekonstrukcijo vozišča na sosednjem smernem vozišču proti Mariboru, ki bo v času del zaprto za ves promet. Prometna ureditev bo podobna kot v letošnji gradbeni sezoni. Promet bo preusmerjen na obnovljeno in razširjeno polovico avtoceste, kar bo omogočilo vzpostavitev širših začasnih prometnih pasov.

Zaključek vseh del je predviden v septembru 2027.

Rekonstrukcija vključuje vzpostavitev prometnega profila s stalnimi tremi voznimi pasovi brez odstavnih pasov ter razširitev odstavnega pasu za približno meter in pol z izgradnjo SOS niš.

Izvedena bo celovita obnova 15 kilometrov voziščne konstrukcije ter poenotenje ustroja ceste. Med pomembnejšimi posegi sta tudi preureditev priključkov Šentjakob in Sneberje, kjer bodo zgrajeni novi pospeševalni in zaviralni pasovi, novi priključni kraki, krožno križišče ter zadrževalnik odpadnih voda.

Projekt vključuje tudi ureditev sredinskega ločilnega pasu v nezeleni izvedbi, vzpostavitev kontrolirane odvodnje, popolno pokritost odseka z videonadzorom ter postavitev nove prometne signalizacije. Med drugim pa bodo postavili tudi 35.492 metrov novih protihrupnih ograj.

štajerska avtocesta dela tretji pas zastoji

Štrukelj ponovno izvoljen za predsednika konfederacije sindikatov javnega sektorja

Iran izdal smernice, kako se izogniti minam v Hormuški ožini

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Artechh
09. 04. 2026 17.04
Nič ne bo rešilo. Tista slika kaj pomeni dodajanje več pasov ko imaš na koncu grlo v mesto. Namesto 10km kolone na 2 pasovih bo 6km kolone na treh pasovih ki se bodo počasneje premikali
Odgovori
0 0
Malo_sutra
09. 04. 2026 17.06
bo potrebno malo predvidevat, uporabljat tempomat, vozit šmekersko… aaa neee to se nam pa neda, raje zapenjamo. Kako vozite vam je potrebno še dvignit ceno goriva.
Odgovori
+1
1 0
Malo_sutra
09. 04. 2026 17.02
Počasi po štajerki, že ko ni del na cesti si sami kaj skuhate.
Odgovori
+1
1 0
devote
09. 04. 2026 16.58
bedarija , ki ne bo resila nic. trosenje denarja v prazno brez premisleka..kot je ves cas pocela ta vlada. zadnjic ste danes opletali v prazno.
Odgovori
+2
2 0
Dracul Va Domni DinNou
09. 04. 2026 16.48
Kaj pomeni da bo smerno vozisce proti Ljubljani zaprto? A to pomeni da se po AC ne bo moglo proti Ljubljani in bo obvoz ? Upam da ni prevec neumno vprasanje bi pa prosila za odgovor. Hvala
Odgovori
0 0
elektroncek
09. 04. 2026 16.42
se pravi nic novega...klasicen dars... mislim da je fajn dae vinjeta se fajn podrazi ...brez trga ne gre. . nesposobnezi
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641