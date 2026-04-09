Na štajerki se vzpostavlja tretji pas, pričakujejo več gneče

Zapora se bo postopno vzpostavljala v vikendu 11.–12. aprila 2026, sledile bodo fazne prilagoditve do končne prometne ureditve. V vikendu 18.–19. aprila 2026 bo vzpostavljena ureditev C2+2 na smernem vozišču proti Mariboru - dva zožena pasova proti Ljubljani in dva proti Mariboru, pri čemer bo promet v obeh smereh potekal po smernem vozišču proti Mariboru, medtem ko se smerno vozišče proti Ljubljani zapre za promet, so zapisali v sporočilu za javnost.
V nadaljevanju bo stekla preureditev sredinskega ločilnega pasu na odseku med Domžalami in Šentjakobom, pri čemer bo zaključek te faze na meji med prvo in drugo etapo od nadvoza v Dragomlju do območja reaktorja.
V obdobju april–julij 2026 je predvidena zapora priključka Sneberje v smeri proti Ljubljani. Zaprta bosta tako izvoz z avtoceste kot uvoz nanjo, obvoz pa bo urejen preko priključka Šentjakob.
V obdobju julij–oktober 2026 je predvidena zapora priključka Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Zaprta bosta izvoz z avtoceste in uvoz nanjo, obvoz pa bo urejen preko priključka Sneberje.
Dela bodo v letu 2026 potekala predvidoma do konca oktobra. V zimskem času bo sledila prekinitev del, promet pa bo v tem obdobju ponovno urejen po obeh smernih voziščih, z dvema prometnima pasovoma v vsako smer.
Po zimski prekinitvi se bodo dela nadaljevala v letu 2027 z rekonstrukcijo vozišča na sosednjem smernem vozišču proti Mariboru, ki bo v času del zaprto za ves promet. Prometna ureditev bo podobna kot v letošnji gradbeni sezoni. Promet bo preusmerjen na obnovljeno in razširjeno polovico avtoceste, kar bo omogočilo vzpostavitev širših začasnih prometnih pasov.
Zaključek vseh del je predviden v septembru 2027.
Rekonstrukcija vključuje vzpostavitev prometnega profila s stalnimi tremi voznimi pasovi brez odstavnih pasov ter razširitev odstavnega pasu za približno meter in pol z izgradnjo SOS niš.
Izvedena bo celovita obnova 15 kilometrov voziščne konstrukcije ter poenotenje ustroja ceste. Med pomembnejšimi posegi sta tudi preureditev priključkov Šentjakob in Sneberje, kjer bodo zgrajeni novi pospeševalni in zaviralni pasovi, novi priključni kraki, krožno križišče ter zadrževalnik odpadnih voda.
Projekt vključuje tudi ureditev sredinskega ločilnega pasu v nezeleni izvedbi, vzpostavitev kontrolirane odvodnje, popolno pokritost odseka z videonadzorom ter postavitev nove prometne signalizacije. Med drugim pa bodo postavili tudi 35.492 metrov novih protihrupnih ograj.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.