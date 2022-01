Na Štajerskem trgatev posebne kakovosti

Slovenski vinogradniki so z zadnjo vinsko letino zelo zadovoljni, nekateri pa so prihranili nekaj grozdja tudi za predikatna vina. Na Štajerskem ledne trgatve ni bilo, je pa bila trgatev posebne kakovosti, t. i. jagodni izbor. V vinogradih na Meranovem so obirali danes, saj se je prvi lastnik vinograda, nadvojvoda Janez, vnuk Marije Terezije, rodil na današnji dan pred 240 leti. Nabrali so 180 kilogramov odličnega grozdja, iz katerega bo nastalo okrog 110 litrov vina, ki se pije po kapljicah.