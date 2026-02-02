Naslovnica
Slovenija
Zgodba se razvija

Na štajerski avtocesti trčili trije tovornjaki, eden zagorel

Šentilj, 02. 02. 2026 06.56 pred 25 minutami 1 min branja 13

Avtor:
M.S.
Goreči tovornjak

Na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem je zagorelo tovorno vozilo. Cesta je trenutno zaprta v smeri proti Avstriji. Po prvih podatkih so trčili trije tovornjaki, dva voznika so prepeljali v bolnišnico, tretji ni poškodovan.

Več videovsebin
  • Goreče vozilo na avtocesti
    00:17
    Goreče vozilo na avtocesti
  • Po trčenju je izbruhnil požar
    00:16
    Po trčenju je izbruhnil požar
  • Nesreča na štajerski avtocesti
    00:25
    Nesreča na štajerski avtocesti

Policisti so bili o nesreči v okolici Šentilja obveščeni okoli 5.20. 

Po prvih podatkih naj bi voznik tovornjaka trčil v tovorno vozilo pred seboj, to pa v tretje. V trčenju je eno vozilo zagorelo, gasilci so trenutno še na kraju. 

Dva voznika tovornih vozil so reševalci prepeljali v bolnišnico, tretji pa po doslej znanih informacijah ni poškodovan. 

Zaradi odstranjevanje gorečega tovornjaka je avtocesta v smeri Avstrije še vedno zaprta, v smeri Maribora pa promet poteka po enem pasu. Nastal je daljši zastoj.

Promet proti Avstriji je preusmerjen na regionalno cesto na krožišču Pesnica.

štajerska avtocesta požar promet

Tesna strankarska razmerja ter pat pozicija med levim in desnim blokom

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dragica Cegler
02. 02. 2026 08.12
Nidani Tisi pa res podn.
Odgovori
+1
1 0
Sloncek_boncek
02. 02. 2026 08.12
Seveda, varnostna razdalja je španksa vas ... 3 metre razdalje, zavetrje, šparanje z nafto ...
Odgovori
+1
1 0
Maribor?an 1
02. 02. 2026 08.11
Ja in eni stojimo že 3h namesto da bi DARS obrnil vse avte
Odgovori
0 0
Nidani
02. 02. 2026 08.09
Kot rečeno, tranzit na železnico!
Odgovori
-1
1 2
Masturbator
02. 02. 2026 08.13
Slovenska zeleznica je iz casa Avstroogrske!!! MB-KP 7 ur!!!!! Afrika!
Odgovori
+1
1 0
Medo888
02. 02. 2026 08.09
Verjetno je gledal kak napet film ali pa je preutrujen
Odgovori
+1
1 0
Čombe
02. 02. 2026 08.05
v evropo prihaja stotisoče indijcev in vsi so poklicni šoferji :) tako da se bo varnost zelo poslabšala
Odgovori
+2
3 1
Nidani
02. 02. 2026 08.10
Najbolj nevarni so Ruparjevi vojščaki...
Odgovori
-2
0 2
Masturbator
02. 02. 2026 08.15
Zaupam bolj Indijcem kot pijanim Slovencem in drugim Balkancem!
Odgovori
0 0
Čombe
02. 02. 2026 08.04
verjetno je bil dober film po tablici
Odgovori
+1
1 0
Naiskreni
02. 02. 2026 08.01
Meni to ni novica ampak standard.. 🤷
Odgovori
+0
1 1
travc
02. 02. 2026 08.00
Prekratka varnostna razdalja s telefonom v roki.
Odgovori
+2
2 0
Čombe
02. 02. 2026 08.04
kakšen telefon, gospodje imajo televizije ;)
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
