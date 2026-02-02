Na štajerski avtocesti trčili trije tovornjaki, eden zagorel

Policisti so bili o nesreči v okolici Šentilja obveščeni okoli 5.20.

Po prvih podatkih naj bi voznik tovornjaka trčil v tovorno vozilo pred seboj, to pa v tretje. V trčenju je eno vozilo zagorelo, gasilci so trenutno še na kraju.

Dva voznika tovornih vozil so reševalci prepeljali v bolnišnico, tretji pa po doslej znanih informacijah ni poškodovan.

Zaradi odstranjevanje gorečega tovornjaka je avtocesta v smeri Avstrije še vedno zaprta, v smeri Maribora pa promet poteka po enem pasu. Nastal je daljši zastoj.

Promet proti Avstriji je preusmerjen na regionalno cesto na krožišču Pesnica.