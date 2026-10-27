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Na štajerski avtocesti znova po obeh voziščih, tretji pas jeseni 2027?

Ljubljana , 27. 10. 2026 15.56 pred 1 uro 3 min branja 6

Avtor:
A.K.
Odsek štajerske avtoceste A1 med Domžalami in Zadobrovo, 27. 10. 2026. Bodoči tretji prometni pas bo do zaključka rekonstrukcije še naprej označen kot odstavni pas, od voznega pasu pa bo ločen s polno črto.

Na odseku štajerske avtoceste A1 med Domžalami in Zadobrovo se zaključuje pomembna faza obsežne rekonstrukcije avtoceste, v okviru katere se ureja tudi tretji prometni pas. V noči na sredo, 28. oktobra 2026, bo promet ponovno stekel po smernem vozišču proti Ljubljani, medtem ko bo prilagajanje prometne ureditve na smernem vozišču proti Mariboru potekalo postopoma do konca tega tedna. Projekt bo z začetkom novembra prešel v novo, tako imenovano zimsko fazo del. Rekonstrukcija se bo nadaljevala tudi prihodnje leto, tretji prometni pas pa bo predvidoma vzpostavljen jeseni 2027, po zaključku vseh načrtovanih del.

Na smernem vozišču proti Ljubljani se je zaključila glavnina letošnjih rekonstrukcijskih del, kar omogoča odpravo njegove popolne zapore. Trenutno promet v obe smeri poteka po smernem vozišču proti Mariboru, in sicer po dveh začasnih prometnih pasovih v vsako smer. V noči na sredo bo promet proti Ljubljani preusmerjen nazaj na obnovljeno smerno vozišče, medtem ko bo prilagajanje prometne ureditve na smernem vozišču proti Mariboru potekalo postopoma, v več fazah in izključno v nočnem času, predvidoma do 30. oktobra 2026. Med izvajanjem teh del bo promet proti Mariboru potekal po enem prometnem pasu, so sporočili iz Darsa.

Odsek štajerske avtoceste A1 med Domžalami in Zadobrovo, 27. 10. 2026. Bodoči tretji prometni pas bo do zaključka rekonstrukcije še naprej označen kot odstavni pas, od voznega pasu pa bo ločen s polno črto.
Odsek štajerske avtoceste A1 med Domžalami in Zadobrovo, 27. 10. 2026. Bodoči tretji prometni pas bo do zaključka rekonstrukcije še naprej označen kot odstavni pas, od voznega pasu pa bo ločen s polno črto.
FOTO: Dars

"S tem se zaključuje ena od pomembnejših gradbenih faz projekta, ne pa tudi celotna rekonstrukcija. Dela so bila v zadnjih tednih usmerjena predvsem v čimprejšnjo ponovno vzpostavitev prometa po obeh smernih voziščih, kar bo prispevalo k varnejšemu in bolj tekočemu odvijanju prometa," pojasnjujejo na Darsu.

Z začetkom novembra nova, zimska faza del

Z začetkom novembra bo na celotnem odseku vzpostavljena nova začasna prometna ureditev, s katero projekt prehaja v tako imenovano zimsko fazo. V tem obdobju se bodo dela nadaljevala predvsem ob robu avtoceste, zato bodo vzpostavljene zapore skrajno desnih oziroma odstavnih pasov v obeh smereh, hitrost vožnje pa bo omejena, opozarjajo.

V smeri Ljubljane bodo dela osredotočena predvsem na dokončanje montaže protihrupnih ograj in namestitev preostale prometne opreme. Na odseku med Domžalami in Sneberjami je zaključek teh del predviden do konca novembra, med Sneberjami in Zadobrovo se bodo dela predvidoma nadaljevala do sredine decembra.

V smeri Maribora bo med Zadobrovo in Domžalami predvidoma vso zimo vzpostavljena zapora odstavnega pasu, ki bo omogočila nadaljevanje del ob desnem robu vozišča. Ta bodo obsegala predvsem ureditev odstavnih niš, brežin in kamnitih zložb, izvedbo temeljev za portale prometne signalizacije ter prestavitev in ureditev komunalnih vodov.

Zaradi nadaljnjega poteka rekonstrukcije bo sredinski ločilni pas za zdaj urejen začasno. Prav tako bodo ostali začasno zaprti gradbiščni prehodi prek sredinskega ločilnega pasu, ki jih bo izvajalec potreboval pri nadaljevanju del v prihodnjem letu.

Tretji prometni pas predvidoma jeseni 2027

Rekonstrukcija štajerske avtoceste med Domžalami in Zadobrovo se bo nadaljevala tudi v letu 2027. Najprej je predvidena zapora prehitevalnih pasov zaradi dokončne ureditve sredinskega ločilnega pasu, nato pa še zapora smernega vozišču proti Mariboru, kjer bo izvedena celovita rekonstrukcija vozišča.

V okviru zaključnih del bodo dokončani tudi sistemi spremenljive prometne signalizacije, videonadzora in druga potrebna prometna oprema.

Poudarjajo, da bo tretji prometni pas predan prometu šele po zaključku vseh rekonstrukcijskih del, predvidoma jeseni 2027. Do takrat bodo na posameznih delih odseka še potrebne začasne prometne ureditve, o katerih bodo uporabnike avtoceste sproti obveščali.

Vse voznike prosijo, da na območju del upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in prilagodijo hitrost vožnje prometnim razmeram.

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KOMENTARJI6

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Holy50
27. 10. 2026 17.10
Komedija, pa to se vidi, da je kraja denarja. Kje je 3. pas. Beseda leta naj bo 3. Pas, ki ga ni.
Odgovori
+1
1 0
Tetrapan89
27. 10. 2026 17.08
Res kozlarija na kubik. Naredili bi po 4 pasove v vsako smer do Domžal. Pa potem po 3 do Blagovice.
Odgovori
0 0
HitriKrtek
27. 10. 2026 16.41
A se je kdo vprašal kaj smo sploh pridobili s tem? RAZROVARILI STE ČISTO VSE, naredili pa ABSOLUTNO NIČ, nimamo tretjega pasu nimamo nič! Pač kozlarije res!
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+2
2 0
wsharky
27. 10. 2026 16.17
kaj vam bo tretji pas, če pa se vse ustavi 2 km pred lj obvoznico, ki nima ob konicah nobene pretočnosti, ampak pomembno je, da je naša mag. Alenka začela to rekonstrukcijo in da se bo teolog Vrtofec fotografiral in se hvalil
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+1
2 1
boslo
27. 10. 2026 16.54
Ko bodo vse vpadnice in obvoznica v treh pasovih, bo bolje
Odgovori
0 0
Minovak
27. 10. 2026 16.17
Če bi stari Egipčani gradili piramide tako kot mi ceste, še danes ne bi bile zgrajene.
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+3
3 0
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