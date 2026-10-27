Na štajerski avtocesti znova po obeh voziščih, tretji pas jeseni 2027?

Na smernem vozišču proti Ljubljani se je zaključila glavnina letošnjih rekonstrukcijskih del, kar omogoča odpravo njegove popolne zapore. Trenutno promet v obe smeri poteka po smernem vozišču proti Mariboru, in sicer po dveh začasnih prometnih pasovih v vsako smer. V noči na sredo bo promet proti Ljubljani preusmerjen nazaj na obnovljeno smerno vozišče, medtem ko bo prilagajanje prometne ureditve na smernem vozišču proti Mariboru potekalo postopoma, v več fazah in izključno v nočnem času, predvidoma do 30. oktobra 2026. Med izvajanjem teh del bo promet proti Mariboru potekal po enem prometnem pasu, so sporočili iz Darsa.

Odsek štajerske avtoceste A1 med Domžalami in Zadobrovo, 27. 10. 2026. Bodoči tretji prometni pas bo do zaključka rekonstrukcije še naprej označen kot odstavni pas, od voznega pasu pa bo ločen s polno črto.

"S tem se zaključuje ena od pomembnejših gradbenih faz projekta, ne pa tudi celotna rekonstrukcija. Dela so bila v zadnjih tednih usmerjena predvsem v čimprejšnjo ponovno vzpostavitev prometa po obeh smernih voziščih, kar bo prispevalo k varnejšemu in bolj tekočemu odvijanju prometa," pojasnjujejo na Darsu.

Z začetkom novembra bo na celotnem odseku vzpostavljena nova začasna prometna ureditev, s katero projekt prehaja v tako imenovano zimsko fazo. V tem obdobju se bodo dela nadaljevala predvsem ob robu avtoceste, zato bodo vzpostavljene zapore skrajno desnih oziroma odstavnih pasov v obeh smereh, hitrost vožnje pa bo omejena, opozarjajo.

V smeri Ljubljane bodo dela osredotočena predvsem na dokončanje montaže protihrupnih ograj in namestitev preostale prometne opreme. Na odseku med Domžalami in Sneberjami je zaključek teh del predviden do konca novembra, med Sneberjami in Zadobrovo se bodo dela predvidoma nadaljevala do sredine decembra.

V smeri Maribora bo med Zadobrovo in Domžalami predvidoma vso zimo vzpostavljena zapora odstavnega pasu, ki bo omogočila nadaljevanje del ob desnem robu vozišča. Ta bodo obsegala predvsem ureditev odstavnih niš, brežin in kamnitih zložb, izvedbo temeljev za portale prometne signalizacije ter prestavitev in ureditev komunalnih vodov.

Zaradi nadaljnjega poteka rekonstrukcije bo sredinski ločilni pas za zdaj urejen začasno. Prav tako bodo ostali začasno zaprti gradbiščni prehodi prek sredinskega ločilnega pasu, ki jih bo izvajalec potreboval pri nadaljevanju del v prihodnjem letu.