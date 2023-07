Na štajerski avtocesti poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi

Kot so sporočili iz Generalne policijske uprave, so med nadzorom pri voznikih tovornih vozil in avtobusov pozorni predvsem na njihov delovni čas, čas trajanja vožnje ter na odmore oz. počitke. Preverjajo tudi psihofizično stanje voznikov, uporabo varnostnega pasu, pa tudi naprav in opreme, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost.

Prav tako ugotavljajo morebitne kršitve omejitev hitrosti in kršitve predpisov s področja tehnične brezhibnosti vozil, osne obremenjenosti ter nalaganja in pritrjevanja tovora.

V zvezi z nadzorom bo opoldne vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun na avtocestnem počivališču Lopata v smeri proti Mariboru podal tudi izjavo za medije.