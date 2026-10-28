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Na štajerski avtocesti pred Ljubljano promet začasno spet bolj tekoč

Ljubljana, 28. 10. 2026 14.28 pred 2 urama 3 min branja 0

Avtor:
STA Ti.Š.
Tretji pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je odprt.

Na odseku štajerske avtoceste med Domžalami in Zadobrovo, kjer poteka obsežna rekonstrukcija, je promet znova stekel po smernem vozišču proti Ljubljani, prilagajanje ureditve na vozišču proti Mariboru pa bo potekalo do konca tedna. "To je res zelo pomemben mejnik za Dars," je izpostavila Alenka Muhič iz državnega upravljavca avtocest.

Izvajalci so končali glavnino letošnjih rekonstrukcijskih del, v okviru katere se med Domžalami in Zadobrovo ureja tudi tretji prometni pas. Projekt zdaj prehaja v zimsko fazo, rekonstrukcija pa se bo z zaprtjem smernega vozišča proti Mariboru nadaljevala spomladi prihodnje leto. Tretji prometni pas bo predvidoma vzpostavljen jeseni 2027, po zaključku vseh načrtovanih del, ki so po pogodbi ocenjena na skoraj 99 milijonov evrov z davkom.

Tretji pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je odprt.
Tretji pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane je odprt.
FOTO: Bobo

"Danes je Dars dosegel zelo pomemben mejnik pri rekonstrukciji tretjega pasu Domžale–Zadobrova, uspeli smo sprostiti pas, ki je bil obnovljen, to je pas v smeri Ljubljane, kjer je vzpostavljen dvosmerni promet," je v današnji izjavi za javnosti izpostavila Alenka Muhič.

Po njenih besedah gre za enega od uspehov, ki jih je Dars letos dosegel pri obnovah na avtocestnem omrežju. "V petek smo sprostili tudi promet na odseku Ivančna Gorica–Bič, kjer je potekala rekonstrukcija, se bodo pa v tem letu zaključevala dela tudi na Šentilju, kjer smo prav tako naredili rekonstrukcijo, vključno z obnovo viadukta in protihrupnimi ograjami," je dodala.

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Osrednji del širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano je stekel letos spomladi, ko je promet v obe smeri potekal po smernem vozišču proti Mariboru, in sicer po dveh začasnih prometnih pasovih v vsako smer. Danes so tako promet proti Ljubljani preusmerili nazaj na obnovljeno smerno vozišče, medtem ko bo prilagajanje prometne ureditve na smernem vozišču proti Mariboru potekalo postopoma, v več fazah in izključno v nočnem času, predvidoma do petka. Med izvajanjem teh del bo promet proti Mariboru potekal po enem prometnem pasu.

Z začetkom novembra bo nato na celotnem odseku vzpostavljena nova začasna prometna ureditev. V zimskem obdobju se bodo dela nadaljevala predvsem ob robu avtoceste, zato bodo vzpostavljene zapore skrajno desnih oziroma odstavnih pasov v obeh smereh, hitrost vožnje pa bo omejena.

Odprtje obeh smernih vozišč bo voznikom vsaj čez zimo prineslo nekaj olajšanja. Ob spomladanski vzpostavitvi zapore je na tem odseku prihajalo do velikih zastojev, zlasti ob prometnih konicah. Sčasoma so se vozniki zapori nekoliko prilagodili, zastojem pred delovno zaporo pa se ni bilo mogoče izogniti, prav tako so bili zastoji na vzporedni cesti.

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Muhičeva se je danes dotaknila tudi nočnih del, ki so, kot je dejala, vključena v vseh pogodbah z izvajalci. "Izvajamo jih, kolikor se le da, seveda gre tukaj za pobudo izvajalca, ki jo mora odobriti tudi inženir. To so dela, ki so tehnološko manj zahtevna in ki se jih sploh lahko izvaja v nočnem delu, seveda je pri tem potrebno upoštevati tudi vse omejitve," je dejala. Nočnih del se po njenih besedah poslužujejo predvsem v predorih.

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