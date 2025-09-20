Svetli način
Slovenija

Na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale nalet treh vozil

Ljubljana, 20. 09. 2025 15.13 | Posodobljeno pred 21 minutami

Na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani so v naletu trčila tri vozila. Ena oseba je bila lažje poškodovana, policisti pa zoper povzročitelja – državljana Madžarske vodijo prekrškovni postopek. Promet na tem odseku poteka po odstavnem pasu, še vedno pa tam nastaja zastoj. Prometno-informacijski center voznikom osebnih vozil zato priporoča pot po vzporedni regionalni cesti.

Okoli 14. ure se je na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, kjer so bili v naletnem trčenju udeleženi vozniki treh vozil. Pri tem je bila ena oseba lažje poškodovana. Policisti zoper povzročitelja, državljana Madžarske, vodijo postopek o prekršku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Štajerska avtocesta je bila na tem odseku nekaj časa zaprta, promet pa sedaj poteka po odstavnem pasu, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Še vedno pa je tam dobre štiri kilometre dolg zastoj. Promet.si za osebna vozila zato priporoča pot po vzporedni regionalni cesti Lukovica–Domžale.

Zastoji tudi drugod po državi

Zastoj je sicer tudi na ljubljanski severni obvoznici med Jaršami in Tomačevim proti Kosezam. Pred priključkom Savlje proti Kosezam pa je promet oviran.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke pv smeri proti Avstriji dvokilometrski zastoj. Predor občasno zapirajo zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Proti Kranjski Gori se zato priporoča izvoz Jesenice–vzhod.

Na štajerski avtocesti sta v smeri Maribora zastoja med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter na razcepu Slivnica.

Zastoj je tudi na cesti Lesce–Bled.

