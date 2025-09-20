Na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale nalet treh vozil

Okoli 14. ure se je na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, kjer so bili v naletnem trčenju udeleženi vozniki treh vozil. Pri tem je bila ena oseba lažje poškodovana. Policisti zoper povzročitelja, državljana Madžarske, vodijo postopek o prekršku, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Štajerska avtocesta je bila na tem odseku nekaj časa zaprta, promet pa sedaj poteka po odstavnem pasu, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste. Še vedno pa je tam dobre štiri kilometre dolg zastoj. Promet.si za osebna vozila zato priporoča pot po vzporedni regionalni cesti Lukovica–Domžale.