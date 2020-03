Na štajerski avtocesti pri Lukovici proti Mariboru tovornjak pristal v jarku

Obvoz za vsa vozila bo po vzporedni regionalni cesti Krtina–Lukovica.

Policisti so ugotovili, da voznik slovenskega tovornega vozila ni vozil po sredini prometnega pasu in je zato zapeljal desno izven vozišča, kjer je trčil v ograjo ob avtocesti in obstal v jarku. Voznik ni vozil pod vplivom alkohola in se v nesreči ni poškodoval. Izdali so mu plačilni nalog, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Zaradi nesreče avtocesta ni bila zaprta in promet ni bil oviran. So pa na območju nastajali zastoji predvsem zato, ker so mimovozeči opazovali dogajanje in pri tem močno zmanjševali hitrost vožnje.