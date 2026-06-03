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Slovenija

Na štajerski avtocesti nove zapore, pričakovati je daljše zastoje

Ljubljana, 03. 06. 2026 15.26 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
N.V.
Dela na odseku Dramlje-Slovenske Konjice

Obnova štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami vstopa v novo fazo. Od 8. junija do predvidoma 31. avgusta bo promet na približno sedem kilometrov dolgem odseku potekal dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani, medtem ko bo smer proti Mariboru zaradi del zaprta. V času spremenjene prometne ureditve bosta zaprta tudi izvoz na priključku Slovenske Konjice v smeri Maribora ter uvoz na priključku Slovenske Konjice v smeri Ljubljane.

Pri pripravi prometne ureditve so bili sprejeti ukrepi za zmanjšanje vpliva del na pretočnost prometa. Zato bo promet proti Ljubljani na en vozni pas preusmerjen šele pred predorom Golo rebro, približno dva kilometra za priključkom Slovenske Konjice, kar naj bi zmanjšalo možnost nastanka zastojev na območju priključka Slovenska Bistrica jug, sporočajo na Darsu.

Po zaključku glavne faze del bo od 1. septembra do predvidoma 4. oktobra promet ponovno potekal po obeh smernih voziščih z dvema voznima pasovoma v vsako smer. Kljub temu bodo zaradi zaključnih del in drugih aktivnosti občasno potrebne kratkotrajne zapore. Med drugim so načrtovane štiri vikend zapore smernega vozišča proti Mariboru ter ena popolna zapora odseka v obe smeri zaradi izvedbe požarne vaje.

Dela na odseku Dramlje-Slovenske Konjice
Dela na odseku Dramlje-Slovenske Konjice
FOTO: Aljoša Kravanja

Potovali časi se bodo podaljšali

V času zapore so največje prometne obremenitve pričakovane v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah, ko se bodo potovalni časi podaljšali za vse udeležence v prometu, še posebej za tovorna vozila.

Ob najbolj obremenjenih dneh ter v primeru prometnih nesreč ali drugih izrednih dogodkov lahko zastoji nastanejo tudi zunaj območja del. Na vzhodni strani lahko segajo vse do Slovenske Bistrice, na zahodni pa do priključka Celje zahod.

Spremenjen prometni režim na odseku Fram–Slovenska Bistrica

Zaradi sočasnih obnovitvenih del na štajerski avtocesti bo v času obnove med Slovenskimi Konjicami in Dramljami prilagojen tudi prometni režim na odseku Fram–Slovenska Bistrica.

Med 7. junijem in 6. septembrom bo zapora omejena na približno 700 metrov dolgo območje gradnje nadomestnega viadukta Devina v smeri Ljubljane. V smeri Maribora bo med priključkom Slovenska Bistrica jug in viaduktom Devina zaprt odstavni pas, oba priključka Slovenska Bistrica pa bosta ostala odprta.

Po koncu poletne prometne sezone se bodo dela razširila tudi na preostali del gradbišča. Od 7. septembra do predvidoma 15. novembra bo vzpostavljena dodatna zapora na približno 3,2 kilometra dolgem odseku med priključkom Slovenska Bistrica jug in viaduktom Devina. Priključek Slovenska Bistrica sever bo zaradi del predvidoma zaprt za 21 dni v oktobru.

Voznikom na Darsu priporočajo, da pred potjo preverijo aktualne prometne informacije na portalu Promet.si in v aplikaciji Promet+, spremljajo prometno signalizacijo ter vožnjo prilagodijo razmeram na območju del.

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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
anjerd
03. 06. 2026 17.00
Ali ni to nevarno, kako bodo posredovali v primeru nesreče?
Odgovori
0 0
zajebant1
03. 06. 2026 16.57
Novi minister mora to preprečiti in prestaviti na jesen
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
03. 06. 2026 16.54
Klasika, nič pretirano novega
Odgovori
0 0
wsharky
03. 06. 2026 16.51
naš Vrtafec tega zagotovo ne bo dopustil
Odgovori
+1
1 0
Potouceni kramoh
03. 06. 2026 16.49
Vrtovec zagotavlja da se bo delalo na AC samo ponoči in to vsaj štiri leta.Potem prosi da mu daste nov mandat in novo priložnost da dokonča zasrano.
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
03. 06. 2026 16.44
Vrtovec ? A bos kaj naredil ali samo besedičil?
Odgovori
+2
2 0
tech
03. 06. 2026 16.44
Na obali imamo še take id.iote, ki postavijo semafor na najbolj obremenjeni cesti ob začetku sezone. In zdaj so vse lokalne ceste nepretočne. Čez Malijo je norišnica na cesti, cesta kjer se komaj dva srečata je postala magistrala.
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
03. 06. 2026 16.44
A jih res še ni izučilo? Pri vseh teh zastojih , DARS še vedno vztrajno odpira nove in nove odseke za obnovo.
Odgovori
+4
4 0
Reforma
03. 06. 2026 16.39
Dokler potekajo dela bi morali ukiniti vinjete, se pravi do sredine leta 2027. Dars bi kasiral za nekaj kar ne nudi.
Odgovori
+3
3 0
Đokobatina
03. 06. 2026 16.38
Ko že misliš, da ne more bit slabše. Se je težko zbrat in imeti odprto 1, mogoče 2 delovišči in hitro poštimat zadeve?? Ne pa da se dela na vsakih 10km, na gradbišču pa pristnost 5 delavcev na razdalji parih km! Pa zakaj ima včasih otrok boljše razmišljanje kot naši velemisleci?? Pa dajte mi en da, EN DAN pa vam pokažem, kako se to dela, brez predhodnega znanja!! Noro, kaj jim dopuščamo, pa še to se igrajo z našim denarjem!
Odgovori
+1
1 0
Smuuki
03. 06. 2026 16.38
Pa ne bi prej končali začetih del in potem odprli nova gradbišča? V istem stavku da nimajo delovne sile in brezglavo odpiranje novih zastojev.
Odgovori
+3
3 0
wsharky
03. 06. 2026 16.25
skratka Slovenci vozite se po lokalnih cestah in prepustite AC kamijonarjem in tujim voznikom - aja pa še vinjeto hitro kupite, da bo DARS še bolj vesel
Odgovori
+3
3 0
Perovskia
03. 06. 2026 16.24
Na gorenjski danes 1 bager in 5 ma metli. A od teh bo slo nekaj na stajersk
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+5
5 0
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