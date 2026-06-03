Na štajerski avtocesti nove zapore, pričakovati je daljše zastoje

Pri pripravi prometne ureditve so bili sprejeti ukrepi za zmanjšanje vpliva del na pretočnost prometa. Zato bo promet proti Ljubljani na en vozni pas preusmerjen šele pred predorom Golo rebro, približno dva kilometra za priključkom Slovenske Konjice, kar naj bi zmanjšalo možnost nastanka zastojev na območju priključka Slovenska Bistrica jug, sporočajo na Darsu.
Po zaključku glavne faze del bo od 1. septembra do predvidoma 4. oktobra promet ponovno potekal po obeh smernih voziščih z dvema voznima pasovoma v vsako smer. Kljub temu bodo zaradi zaključnih del in drugih aktivnosti občasno potrebne kratkotrajne zapore. Med drugim so načrtovane štiri vikend zapore smernega vozišča proti Mariboru ter ena popolna zapora odseka v obe smeri zaradi izvedbe požarne vaje.
Potovali časi se bodo podaljšali
V času zapore so največje prometne obremenitve pričakovane v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah, ko se bodo potovalni časi podaljšali za vse udeležence v prometu, še posebej za tovorna vozila.
Ob najbolj obremenjenih dneh ter v primeru prometnih nesreč ali drugih izrednih dogodkov lahko zastoji nastanejo tudi zunaj območja del. Na vzhodni strani lahko segajo vse do Slovenske Bistrice, na zahodni pa do priključka Celje zahod.
Spremenjen prometni režim na odseku Fram–Slovenska Bistrica
Zaradi sočasnih obnovitvenih del na štajerski avtocesti bo v času obnove med Slovenskimi Konjicami in Dramljami prilagojen tudi prometni režim na odseku Fram–Slovenska Bistrica.
Med 7. junijem in 6. septembrom bo zapora omejena na približno 700 metrov dolgo območje gradnje nadomestnega viadukta Devina v smeri Ljubljane. V smeri Maribora bo med priključkom Slovenska Bistrica jug in viaduktom Devina zaprt odstavni pas, oba priključka Slovenska Bistrica pa bosta ostala odprta.
Po koncu poletne prometne sezone se bodo dela razširila tudi na preostali del gradbišča. Od 7. septembra do predvidoma 15. novembra bo vzpostavljena dodatna zapora na približno 3,2 kilometra dolgem odseku med priključkom Slovenska Bistrica jug in viaduktom Devina. Priključek Slovenska Bistrica sever bo zaradi del predvidoma zaprt za 21 dni v oktobru.
Voznikom na Darsu priporočajo, da pred potjo preverijo aktualne prometne informacije na portalu Promet.si in v aplikaciji Promet+, spremljajo prometno signalizacijo ter vožnjo prilagodijo razmeram na območju del.
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