Na štajerski avtocesti nove zapore, pričakovati je daljše zastoje

Pri pripravi prometne ureditve so bili sprejeti ukrepi za zmanjšanje vpliva del na pretočnost prometa. Zato bo promet proti Ljubljani na en vozni pas preusmerjen šele pred predorom Golo rebro, približno dva kilometra za priključkom Slovenske Konjice, kar naj bi zmanjšalo možnost nastanka zastojev na območju priključka Slovenska Bistrica jug, sporočajo na Darsu. Po zaključku glavne faze del bo od 1. septembra do predvidoma 4. oktobra promet ponovno potekal po obeh smernih voziščih z dvema voznima pasovoma v vsako smer. Kljub temu bodo zaradi zaključnih del in drugih aktivnosti občasno potrebne kratkotrajne zapore. Med drugim so načrtovane štiri vikend zapore smernega vozišča proti Mariboru ter ena popolna zapora odseka v obe smeri zaradi izvedbe požarne vaje.

Dela na odseku Dramlje-Slovenske Konjice FOTO: Aljoša Kravanja

Potovali časi se bodo podaljšali

V času zapore so največje prometne obremenitve pričakovane v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah, ko se bodo potovalni časi podaljšali za vse udeležence v prometu, še posebej za tovorna vozila. Ob najbolj obremenjenih dneh ter v primeru prometnih nesreč ali drugih izrednih dogodkov lahko zastoji nastanejo tudi zunaj območja del. Na vzhodni strani lahko segajo vse do Slovenske Bistrice, na zahodni pa do priključka Celje zahod.

Spremenjen prometni režim na odseku Fram–Slovenska Bistrica