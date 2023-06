Na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, avtocesta je zaprta

Na štajerski avtocesti se je ob izvozu Maribor - center v smeri proti Avstriji zgodila prometna nesreča. Po prvih informacijah je prišlo do trčenja med voznikoma avtodoma in tovornega vozila, pri čemer naj bi se dve osebi poškodovali, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Avtocesta je na tem delu v celoti zaprta, urejen je obvoz. icon-expand Zastoj na avtocesti FOTO: 24ur.com Prometno-informacijski center voznikom priporoča, da avtocesto zapustijo na izvozu Maribor - jug in zaprto avtocesto obvozijo na relaciji Slivnica-Hoče-Maribor-krožišče Pesnica. Mariborski policisti ob tem opozarjajo, da se turistična sezona odraža tudi na cestah, voznike pa pozivajo k večji strpnosti in previdnosti na cestah. Med poletno turistično sezono se prometna varnost navadno precej poslabša, saj se vožnja poleti precej razlikuje od vožnje v drugih obdobjih leta. Večja gostota prometa in raznovrstnost prometnih udeležencev sta glavni značilnosti prometa v najbolj vročih mesecih, najpogostejša vzroka prometnih nesreč z najhujšimi posledicami pa sta prehitra oziroma neprilagojena hitrost in vožnja pod vplivom alkohola, še opozarjajo na policiji.