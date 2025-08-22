Na štajerski avtocesti dolge kolone, pot proti Ljubljani daljša za eno uro

Štajerska avtocesta je bila namreč zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori zaprta med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Tam pa je zato torej nastal večji zastoj.

Pri priključku Dramlje proti Mariboru pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in uvoz Dramlje proti Mariboru. Prav tako je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora.

Zastojev je po državi zlasti zaradi del še nekaj.