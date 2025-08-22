Na štajerski avtocesti dolge kolone, pot proti Ljubljani daljša za eno uro

Štajerska avtocesta je bila namreč zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori zaprta med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Tam pa je zato torej nastal večji zastoj.
Pri priključku Dramlje proti Mariboru pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in uvoz Dramlje proti Mariboru. Prav tako je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora.
Zastojev je po državi zlasti zaradi del še nekaj.
Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji trikilometrski zastoj. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Za Kranjsko Goro pa na prometnoinformacijskem centru priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.
Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski, na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji in na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Upočasnjen pa je promet na avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.
Na cesti Vodice-Moste pa je promet v Vodicah oviran zaradi prometne nesreče.
