Slovenija

Na štajerski avtocesti dolge kolone, pot proti Ljubljani daljša za eno uro

Ljubljana, 22. 08. 2025 12.19 | Posodobljeno pred 56 minutami

STA , M.P.
Potem, ko so na štajerski avtocesti sprostili promet po prometni nesreči pri Dramljah proti Mariboru, je okvarjeno tovorno vozilo za nekaj časa znova popolnoma zaprlo avtocesto v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani pri isti delovni zapori. Avtocesta je zdaj spet prevozna, a na območju ostaja daljši zastoj. Zamuda na poti iz Maribora v prestolnico znaša eno uro.

Štajerska avtocesta je bila namreč zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori zaprta med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Tam pa je zato torej nastal večji zastoj.

Pri priključku Dramlje proti Mariboru pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in uvoz Dramlje proti Mariboru. Prav tako je zaradi nesreče oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug iz smeri Maribora.

Zastojev je po državi zlasti zaradi del še nekaj.

Zastoj na avtocesti
Zastoj na avtocesti FOTO: Promet.si

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji trikilometrski zastoj. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Predor občasno zapirajo proti Sloveniji. Za Kranjsko Goro pa na prometnoinformacijskem centru priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce.

Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski, na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji in na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Upočasnjen pa je promet na avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.

Na cesti Vodice-Moste pa je promet v Vodicah oviran zaradi prometne nesreče.

promet nesreča zastoj
Brus123
22. 08. 2025 13.18
Pa za nekatere to ni problem, se lahko peljejo s helikopterjem. Pa ne samo Nataša!!
kokicas
22. 08. 2025 13.11
+2
Nobene pretočnosti ni več. Dela gor ali dol rabimo širitev ali pa pustimo obnovitvena dela, ker to je ratalo nevzdržno čakamo ure in ure na vseh koncih drzave.
Brus123
22. 08. 2025 13.16
Glavno da plačujemo vinjete!!
Banion
22. 08. 2025 13.16
še tirj epasovi ne bodo pomagali dokler se bo čez slovenijo valilo vse na jug in zahod. Nič ne moreš če je nesreča ali se pokvari tovornjak. Zmanjšat obrmenitev cest je edina reštev. Za tovorni promet uvestti omejitve in povečati cestnine, to kar plačujejo je smešno napram temu kar povzročajo.
PuntaChristo
22. 08. 2025 13.03
Zakaj se več ne piše koliko KM je dolga kolona, temveč pod Holobom pišete v minutah ... torej 1ura je 30km kolone!?
Tomy1
22. 08. 2025 12.56
+4
Ampak vsa čast Valjevcu, pardon Maljevcu ! Si na dopustu, vse 4 vzrak , denar ti pa avtomatsko vsak mesec priteka za t.i. "Dolgotrajno oskrbo " , ki je NI ! Banda pokvarjena !
jedupančpil
22. 08. 2025 12.59
+2
600 miljonov vsak let.... še kar bomo pa zbiral zamaške, tastar bodo pa pocrkal v domovih maarija
armenius
22. 08. 2025 12.51
+3
welcome to bantustan
Zrcalo
22. 08. 2025 12.49
+7
Bravo DARS! A vinjeto je še vedno potrebno imeti!
Tomy1
22. 08. 2025 12.48
+2
Država v razsulu, kot na cestah, tako tudi na vseh ostalih področjih ... Še dobro, da so vladni BISTO-umniki na dopustu !!!
danes Ne
22. 08. 2025 12.47
+2
porka duš
wsharky
22. 08. 2025 12.46
+5
a Nataša bo prosila pokljukarja, da jo spet policijski helikopter popelje?
wsharky
22. 08. 2025 12.45
+5
no sedaj tudi tranzitni vozniki vidijo, kako je nam državljanom lepo, ko stojimo v zastojih, upam, da bodo naslednjo vožnjo izbrali avstrijo ali hrvaško
proofreader
22. 08. 2025 12.43
+2
Golob je podaljšal dopust s svojo nevesto.
proofreader
22. 08. 2025 12.43
+4
Hvala, Robi. Hvala, Alenka. Hvala, Andrej.
