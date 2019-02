Na štajerski in gorenjski avtocesti večkilometrski zastoji

Začetek delovnega tedna zaznamujejo zgoščen promet in tudi daljši zastoji na nekaterih avtocestah. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je na gorenjski avtocesti na zaviralnem pasu za Brod proti Ljubljani oviran promet, nastal je daljši zastoj do priključka Brnik. Potovalni čas se podaljša za približno 30 minut.

Na gorenjski avtocesti med priključkom Brnik in priključkom Ljubljana Brod proti Ljubljani je kolona vozil dolga 11 kilometrov in pol, na štajerski avtocesti med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana Sneberje pa dobrih devet kilometrov. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji približno kilometer.

Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan tudi na cestah, ki vodijo v mestna središča, in mestnih obvoznicah, poroča Prometnoinformacijski center.

Čakalna doba je za tovorna vozila pri vstopu v državo na mejnih prehodih Središče ob Dravi, Zavrč ter Obrežje.